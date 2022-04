Adani diventa presentatore, avrà un programma tutto suo: “È la voce più interessante in Italia” Daniele Adani è pronto per una nuova avventura professionale, e condurrà con Carolina Stramare, un programma tutto suo sul calcio. Un’occasione importante per l’opinionista e commentatore.

A cura di Marco Beltrami

Adani pronto per una nuova trasmissione

Nuova avventura professionale alle porte per Daniele Adani. L'ex difensore di Brescia, Fiorentina e Inter, si prepara ad esordire nella veste di presentatore. Dopo l'addio a Sky e il passaggio alla Rai nel ruolo di opinionista, commentatore e telecronista e le consuete apparizioni nella Bobo Tv, Lele avrà la possibilità di condurre in un programma tutto suo, in coppia con Carolina Stramare, ex Miss Italia. Il focus della trasmissione? Ovviamente il calcio italiano, campionati di Serie A e Serie Bm e quello internazionale con un attenzione particolare ai giovani talenti.

Adani's Corner. Sarà questo il titolo della nuova trasmissione di Daniele Adani che andrà in onda su Helbiz Live, piattaforma OTT gestita da Helbiz Media, società del gruppo Helbiz quotato al Nasdaq (HLBZ) e leader nella micromobilità, che in questa stagione ha trasmesso interamente il campionato cadetto. Il titolo del programma è un riferimento al celebre format "Speaker’s Corner" di Hyde Park, vera e propria istituzione per libertà di espressione dove si svolgono discorsi pubblici e dibattiti. Ed ecco allora che nell'angolo di Adani, si parlerà amabilmente di calcio, con uno show centrato su analisi e riflessioni.

Carolina Stramare e Daniele Adani pronti per Adani’s Corner

I due padroni di casa, Adani e Carolina Stramare, metteranno sul tavolo spunti e considerazioni con il coinvolgimento di ospiti e protagonisti, che contribuiranno ad offrire una lettura non banale degli argomenti calcistici trattati. Per questo sarà prezioso anche l'intervento di Micaela Acevedo, specializzata nell'analisi tattica delle partite. Adani's Corner dovrebbe durare 10 puntate, da 60 minuti ciascuna, con uno speciale focus sui play off e play out del campionato di Serie B.

Grande soddisfazione in casa Helbiz, come confermato dal CEO di Helbiz Media Matteo Mammì. Quest'ultimo ha esternato tutta la soddisfazione della piattaforma per aver ingaggiato Daniele Adani: "Con “Adani’s Corner” vogliamo regalare ai nostri abbonati una finestra privilegiata sul mondo del calcio, nazionale e internazionale. È un format coinvolgente e autorevole, che arricchisce la nostra già ampia offerta di contenuti sportivi e di intrattenimento. E siamo certi che Lele Adani e Carolina Stramare sapranno soddisfare un pubblico esigente come quello italiano".

E infatti nella nota ufficiale l'ex centrale viene definito come un vero e proprio fuoriclasse della comunicazione: "Daniele Adani è conosciuto nel panorama calcistico per avere indossato le maglie di prestigiosi club italiani, tra cui Fiorentina e Inter, oltre che quella della nostra Nazionale. Alla fine della sua carriera sportiva si è dedicato alla comunicazione, dove si è rivelato come la voce più interessante del panorama italiano lavorando come opinionista prima su Sky e ora in Rai".