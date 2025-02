Adani difende Motta e avverte la Juventus: “Lui si è vergognato sinceramente senza trovare scuse” Lele Adani prende le difese di Thiago Motta dopo l’ennesima eliminazione della Juventus da una competizione, questa volta dalla Coppa Italia contro l’Empoli. L’ex difensore spiega come i bianconeri debbano pensarci bene prima di esonerarlo: “Lui si è vergognato sinceramente senza trovare scuse o strade facili”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

Il rigore fallito da Vlahovic, poi quello di Yildiz, l'esultanza quasi incredula dell'Empoli e lo sgomento dello Stadium. Sono le immagini rimaste impresse nella testa dei tifosi della Juventus al triplice fischio della sfida valida per i quarti di Coppa Italia contro i toscani. L'eliminazione dei bianconeri è cocente, dolorosa, specie perché arriva dopo le uscite di scena prematura già da Supercoppa Italiana e Champions League. All'indomani l'indignazione del popolo bianconero nei confronti di Thiago Motta è tanta nonostante l'assunzione di responsabilità da parte del tecnico.

"Mi vergogno". Una frase che ha dato modo a Lele Adani, ex calciatore e oggi opinionista Rai ma anche frontman del format ‘Viva el Futbol' condotto su Twitch insieme ad Antonio Cassano e Nicola Ventola, di pubblicare un video in cui spiega il suo punto di vista. Adani va controcorrente e si schiera totalmente dalla parte di Thiago Motta difendo l'allenatore della Juventus nonostante gli errori evidenti, e lancia un messaggio alla Juve: "Io mi guarderei bene dal separarmi da un uomo così retto, giusto, che ha la capacità di assumersi le sue responsabilità".

Thiago Motta poco prima dei calci di rigore in Juventus-Empoli.

Adani mette l'accento su un particolare concetto e atteggiamento mostrato dall'allenatore: "Ha saputo vergognarsi pubblicamente e sinceramente senza accampare scuse e neppure strade facili nel momento della difficoltà e della crisi – ha sottolineato in diretta sul suo account Instagram -. La partita è stata pessima e la disfatta è completa, totale, e vergognarsi sinceramente e pubblicamente è il primo atto di assunzione di responsabilità". Insomma, Adani sembra invitare la Juventus a giudicare la sua reazione nel momento di difficoltà.

La spiegazione di Adani dopo aver ascoltato le parole di Thiago Motta

"Credo che gli uomini prima dei professionisti sono coloro che alla fine questa strada la trovino e possono costruire un percorso che possa ricondurre alla grandezza". Adani crede in Thiago Motta e nel suo progetto tecnico, come più volte aveva già fatto capire nel programma condotto con Cassano e Ventola. "Io sono dalla parte di Thiago Motta con gli errori, le difficoltà, le incertezze, i ritardi, ma soprattutto come uomo con la U maiuscola" chiude Adani sottolineando ancora una volta l'aspetto umano emerso subito dopo il cocente ko con l'Empoli.