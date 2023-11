Accuse di stregoneria nella Champions africana: denunciato lo strano rituale vicino alla bandierina Accuse di ‘stregoneria’ nella Champions League africana: denunciato lo strano rituale vicino alla bandierina da un giornalista: l’allenatore dello Jwaneng Galaxy è furioso.

Accuse di ‘stregoneria' nella Champions League africana. Lo Jwaneng Galaxy, società calcistica botswaniana con sede nella città di Jwaneng, ha battuto i più quotati marocchini del Wydad AC per 1-0 a Marrakech in un match del gruppo B della CAF Champions League.

L'attaccante dei Galaxy, Thabang Sesinyi, ha approfittato dell'errore di un difensore marocchino poco dopo la mezz'ora decidendo la partita: il Wydad ha dominato la gara con 22 tiri totali, nove in porta e un possesso palla dell'80% ma tutto questo non è bastato per evitare la prima vittoria in assoluto nella fase a gironi della Champions League dello Jwaneng..

Dopo la partita, però, l'allenatore sudafricano del Jwaneng Galaxy, Morena Ramoreboli, ha perso il controllo perché un giornalista ha accusato la sua squadra di usare la "magia nera" per vincere a Marrakech.

La domanda faceva riferimento ad un episodio che si è verificato prima della partita: i giocatori del Galaxy FC sono stati ripresi mentre camminavano in campo e una volta arrivati vicini ad una delle bandierine del calcio d'angolo si sono radunati e un giocatore inginocchiato ha versato a terra un liquido da una bottiglia.

Il tecnico non ha apprezzato questo riferimento e ha risposto in maniera netta, respingendo ogni tipo di accusa: “Ragazzi, siete ingiusti. Stavano facendo il riscaldamento prima della partita. Adesso mi stai dicendo che abbiamo vinto grazie alla magia nera! Non mancarci di rispetto!".

"Mi dispiace molto perché non può parlare così", ha proseguito l'allenatore dello Jwaneng Galaxy. Ramoreboli è uscito dalla sala stampa e non ha nemmeno terminato la conferenza perché era troppo arrabbiato per queste illazioni nei confronti della sua squadra.

Nella seconda uscita della CAF Champions League lo Jwaneng Galaxy ospiterà il Simba SC mentre il Wydad Athletic si recherà in Costa d'Avorio per affrontare l'Asec Mimosas.