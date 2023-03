Abita vicino ad uno stadio di Premier League, è disperato: “I tifosi fanno ca**a davanti alle case” Un cittadino di Londra ha raccontato che abitare vicino ad uno stadio di Premier League per lui è diventato un inferno: oltre ad una serie di problemi legati al traffico e alla sporcizia, una volta ha dovuto riprendere un uomo che stava facendo la cac**a nei pressi della sua abitazione in pieno giorno.

A cura di Vito Lamorte

Vivere vicino ad uno stadio di calcio può avere i suoi pro e i suoi contro. Dipende dalla passione che si ha per il gioco e per la squadra della propria città, dipende dal grado di affezione e spesso anche di tolleranza nei confronti degli altri tifosi. Non sempre tutto coesiste per il meglio, anzi.

C'è chi vorrebbe vivere la sua vita senza troppe difficoltà nonostante la sua abitazione sorga nei pressi di un impianto che quasi ogni domenica ospita centinaia o migliaia di persone ma ci sono situazioni che non sono così semplici da affrontare. Un signore che abita nella periferia ovest di Londra nelle scorse ore ha rilasciato un'intervista al tabloid The Sun rivelando che vivere vicino ad uno stadio della Premier League è diventato un inferno a causa del caos creato dai tifosi e da alcune vicende che lui e la sua famiglia si sono ritrovati ad affrontare.

Michael Lock, 66 anni, è uno dei tanti che vivono all'ombra del Brentford Community Stadium che è la casa del Brentford per le gare casalinghe, e al noto tabloid ha raccontato di dover sopportare una serie di problemi da quando il terreno le Bees giocano lì nel 2020: una volta ha dovuto, addirittura, riprendere un uomo che stava facendo la cac**a nei pressi della sua abitazione in pieno giorno.

L'anziano signore ha detto al The Sun: “Mio figlio ha ricevuto il filmato sul suo telefono dalla telecamera e mi ha chiamato, dicendomi che dovevo andare a dare un'occhiata a cosa stava accadendo. Ho visto questo ragazzo defecare proprio vicino a casa alle 16:00 dopo una partita. Era come se ci fosse stata una mucca. Ho dovuto prendere l'idropulitrice per sistemare. E quando l'ho affrontato non ha detto nulla, è salito in macchina e se n'è andato".

Il quartiere dove sorge il Brentford Community Stadium.

Michael si è lamentato anche della sporcizia che viene lasciata nei luoghi occupati dai tifosi, tra avanzi di cibo e spazzatura.

L'addetto alla sicurezza dell'impianto, contattato sempre dal tabloid, ha dichiarato: “La gente spesso compra pollo dal negozio e lattine di bevande e le butta oltre le siepi degli appartamenti al piano terra. I loro giardini sono lo spazio in cui possono uscire facilmente e godersi la vita all'aria aperta, ma la gente getta la spazzatura lì dentro".

Una situazione che appare alquanto complicata per chi abita nei pressi dello stadio che ha sostituito lo storico Griffin Park, con comportamenti che chi abita lì non è più disposto a tollerare.