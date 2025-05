A Scudetto assegnato spunta l’audio VAR sul contatto Bisseck-Ndicka in Inter-Roma: “Rigore evidente”

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Nel calcio, certe verità arrivano tardi. E a volte pesano più dei risultati. L'episodio contestato nel finale di Inter–Roma, sfida della 34ª giornata di Serie A, ha tenuto banco per settimane. Oggi, a giochi fatti, è il designatore arbitrale Gianluca Rocchi a gettare nuova luce su quel rigore non concesso ai nerazzurri.

Al minuto 88 di una gara inchiodata sull'1-0 per la Roma, Yann Bisseck finisce a terra dopo una trattenuta prolungata di Ndicka. L'arbitro Fabbri lascia correre, il VAR Di Bello non interviene, e l'azione viene archiviata tra le polemiche. L'AIA non offre spiegazioni immediate. Ma oggi, con lo Scudetto già assegnato, arriva l'audio del VAR e, soprattutto, l'ammissione di errore.

Durante l'ultima puntata stagionale di Open VAR su DAZN, Rocchi rompe il silenzio: "Un errore non aver spiegato prima. Il non rigore una scelta molto al limite a livello di VAR, mentre si tratta di un rigore da assegnare in campo e piuttosto evidente. A livello di VAR avevamo qualche dubbio, ma per noi è sia da rigore che da intervento VAR".

Un mea culpa che pesa. Anche perché arriva dopo il verdetto finale: Napoli campione d'Italia con 82 punti, uno in più dell'Inter. Proprio quel punto, virtuale, che avrebbe potuto maturare se il rigore fosse stato concesso e trasformato. Uno snodo che, alla luce di ciò che è successo dopo, avrebbe potuto portare a uno spareggio Scudetto. Rocchi, nel ricostruire il dialogo tra arbitro e sala VAR, evidenzia il passaggio cruciale: "Non lo tira mai giù, sono solo le braccia intorno al corpo" dice Fabbri. "Le braccia si staccano quando va giù Bisseck", replica Di Bello. Ma secondo il designatore:

"Di Bello sbaglia perché non si concentra su come inizia la trattenuta. La decisione finale viene influenzata dalla poca sostanza della trattenuta, ma è sbagliata. Meglio una On Field Review in più che una in meno: è il passettino in più che dovremo fare".

La scelta di non intervenire viene dunque etichettata come un errore tecnico. Tardivo anche il chiarimento, che arriva solo dopo la chiusura della Serie A. Per l'Inter, un'amarezza doppia: la partita persa, e la certezza che l'arbitraggio l'ha penalizzata in un momento chiave. L'audio, che avrebbe potuto portare trasparenza già allora, viene rilasciato solo oggi. E non serve a cambiare la classifica, ma a confermare la sensazione di torto subito. Con un'ammissione che alimenta i rimpianti di chi, come Inzaghi e i suoi, ha lottato fino all'ultimo punto.