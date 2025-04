Inter-Roma 0-1 LIVE, gol di Soulé: il risultato in diretta della partita di Serie A 2024-2025

14:08 Crede al sogno Champions la Roma: i giallorossi sono attualmente al settimo posto con 57 punti, a -4 dal Bologna, attualmente al quarto posto, ultimo slot disponibile per la qualificazione alla prossima Champions League.

L'Inter scende in campo da prima in classifica, al pari del Napoli: 71 punti per entrambe le compagini, con una vittoria i nerazzurri metterebbero ancor più pressione alla squadra di Conte, in campo questa sera alle 20.45 contro il Torino al Maradona.

Le scelte di Ranieri: a sorpresa va in panchina Saelemakers, gioca Soulé a tutta fascia con Dovbyk e Shomurodov entrambi in campo dal 1'. Out Paredes, gioca Pellegrini con Cristante e Koné.

Le scelte di Inzaghi: Gioca Carlos Augusto come braccetto mancina, sulle corsie laterali Darmian e Dimarco. Frattesi in mediana, in avanti c'è Arnautovic al fianco di Lautaro Martinez.

Panchina Roma: De Manzi, Gollini, Rensch, Hummels, Paredes, Gourna Douath, Salah Eddine, Baldanzi, Saelemaekers, Pisilli, Sangaré, El Shaarawy.

Panchina Inter: Di Gennaro, J. Martinez, Dumfries, De Vrij, Zielinski, Correa, Asllani, Bisseck, Zalewski, Taremi.

Formazione ROMA (3-4-1-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Cristante, Koné, Angelino; Pellgerini; Shomurodov, Dovbyk.

Formazione INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro, Arnautovic.

L'Inter arriva dalla sconfitta per 0-1 con il Bologna nell'ultimo turno di campionato, la Roma invece è reduce dalla vittoria di misura per 1-0 contro il Verona.