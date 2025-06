video suggerito

A cosa serve vincere la Nations League, cosa succede alla squadra campione tra Portogallo e Spagna A cosa serve vincere la Nations League: Portogallo e Spagna si sfideranno nell'atto finale della competizione. Cristiano Ronaldo e compagni a caccia del bis.

A cura di Fabrizio Rinelli

Portogallo e Spagna si sfideranno nella finale di Nations League che si disputerà oggi, domenica 8 giugno, alle ore 21:00 allo stadio Allianz Arena di Monaco di Baviera. Le due Nazionali arrivano a questa sfida dopo aver battuto rispettivamente Germania e Francia al termine di due partite a dir poco spettacolari. La prima, quella dei lusitani contro i tedeschi, terminata col punteggio di 2-1 in favore della squadra di Cristiano Ronaldo autore del gol vittoria dopo il momentaneo pareggio di Conceicao che aveva annullato il vantaggio iniziale di Wirtz.

La seconda invece è stata una festa del gol, ben 9 totali, con il risultato finale di 5-4 che ha fatto impazzire i tifosi delle due Nazionali. I transalpini sono riusciti a segnare ben 3 gol nel finale di partita per poi sfiorare l'impresa nel recupero. L'atto finale di questa competizione servirà dunque alle due squadre per ottenere sicuramente prestigio e anche per scalare posizioni nel Ranking e, in base ai risultati già conseguiti nei gironi, aiuta a guadagnare un posto tra le teste di serie. Insomma, non dà alcun vantaggio specifico.

La vittoria del Portogallo nel 2019.

La Nations League era nata come competizione per nazionali creata proprio con l'obiettivo di sostituire le amichevoli con gare ufficiali. Una struttura che ha consentito alle squadre di affrontare avversarie di pari valore accrescendo l'interesse e il fascino attorno a un determinato evento. La Nations League nel tempo, dopo lo scetticismo iniziale, ha ottenuto sempre più importanza anche per via dello spettacolo offerto dalle Finals Four che mettono di fronte le ultime quattro squadre rimaste che si sfidano in due semifinali secche e due finali: per primo e terzo posto.

Cosa vince chi riesce a conquistare la Nations League

Chi conquista il titolo della UEFA Nations League, vince un trofeo di 7,5 kg per 71 cm. Oltre ad una nuova coppa da aggiungere in bacheca, la nazionale vincitrice non ha benefici immediati dunque. L'unico vero vantaggio è rappresentato dal prestigio sportivo e il posizionamento nel Ranking e un cospicuo premio milionario in denaro. Nello specifico però tra Portogallo e Spagna la Nazionale di Cristiano Ronaldo avrà la possibilità di vincere nuovamente la composizione dopo il successo del 2019.