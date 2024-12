A 10 anni prende il pallone e inizia il suo show: i calciatori dell’Ajax restano ipnotizzati

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Zinedine Chaiat è riuscito a conquistare l'attenzione di tutti i giocatori dell'Ajax. Questo bambino di 10 anni, prima dell'ultima partita della formazione olandese, si è reso protagonista di un gioco-sfida, collezionando un numero eccezionale di palleggi. La stellina delle Giovanili del club olandese è riuscito ad ipnotizzare giocatori e pubblico, ricevendo una bella ovazione.

Il ragazzino nato nel 2014 di nazionalità olandese e di origini marocchine, è stato chiamato con alcuni suoi piccoli colleghi in causa prima del confronto con il Telstar alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Dopo essersi posizionato su un tappeto rosso circolare con un mini-pallone, Zinedine Chaiat ha iniziato il suo show. Palleggio dopo palleggio, ha collezionato la bellezza di 2424 tocchi con entrambi i piedi. Un numero impressionante se si considera la sua giovane età.

Perfettamente a suo agio e senza fare alcuna fatica, Zinedine (non è un caso che il nome sia quello della leggenda del calcio francese) si è concentrato sull'obiettivo stupendo tutti. Basti pensare che i calciatori della formazione di casa, impegnati nel riscaldamento si sono distratti guardando proprio il giovanissimo talento. Tutti fermi in piedi a guardare i numeri di Chaiat, con Weghorst tra i più sorpresi, a chiedere lumi ad un tecnico dell'Ajax su quel talentuoso campioncino.

Quasi sorpreso da tutto l'affetto dei tifosi, che gli hanno riservato un lunghissimo applauso, Zinedine Chaiat è stato coccolato da alcuni addetti ai lavori prima di ricevere uno splendido tributo. Dopo aver raggiunto il centro del campo, tutto lo stadio lo ha nuovamente applaudito. Il ragazzino che dopo l'under 11 del Vitesse ora veste la maglia dell'under 11 dell'Ajax, ha risposto con un applauso. E chissà che in futuro non bruci le tappe e regali un esordio magari anticipato in prima squadra. Per adesso segniamoci questo nome.