Due stoppate, l'una più bella (e clamorosa) dell'altra. Il protagonista è Derrick Jones, a subirle è LeBron James. E fanno rumore come la sconfitta dei Lakers contro Portland. Il quattro volte MVP delle Finals la prende male: ha stampato sul viso la delusione e la rabbia (con se stesso) per non essere riuscito a disputare un match al top; perché una volta può capitare, ma se l'avversario ti blocca di nuovo proprio quando la palla sta per andare nel canestro allora è davvero difficile da mandar giù. L'ala dei Blazers è stata perfetta: ha preso il tempo a "The King" e lo ha inchiodato al tabellone. In genere è lui a compiere prodezze del genere, a giudicare dalla reazione deve aver compreso quanto possa far male…

Il tweet di Jones, sfotto' a LeBron James

"Immagino sia un grande attore. È bravo a non darla a vedere ma la sua faccia dice tutto". In un tweet a corredo del match Derrick Jones rende bene l'idea di come LeBron non abbia affatto gradito quanto accaduto, disinnescato sul più bello e in un incontro che ha visto Portland prevalere con il punteggio di 115-107.

‘Air Jones' per i due grandi blocchi su James

‘Air Jones'. È il soprannome che s'è guadagnato (con merito) per la bella prestazione soprattutto in fase difensiva. Basta dare un'occhiata anche al referto per capire quanto sia stato efficace: in 37 minuti ha messo a segno 5 punti e conquistato 2 rimbalzi ma è con le stoppate a tabellone che ha fatto la differenza, lasciando il segno in calce all'incontro. Due grandi blocchi su LeBron hanno dato sicuramente maggiore carica alla squadra e impreziosito la prova del 23enne giunto a Portland dopo aver ‘aiutato' i Miami Heat a raggiungere le finali di NBA. Dopo aver indossato tre casacche diversi in quattro anni, ha firmato con i Taril Blazers un contratto di due anni con ingaggio di 18.9 milioni di dollari a stagione.