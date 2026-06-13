Arrestato James Harden: il ‘Barba’ della NBA trovato in possesso di una pistola

James Harden è stato arrestato in Texas per porto abusivo d’armi: il giocatore dei Cleveland Cavaliers è stato rilasciato su cauzione.

James Harden è stato arrestato sabato mattina con l'accusa di porto abusivo di armi. Il fermo è avvenuto in Texas. Secondo quanto appreso da ‘TMZ', il 36enne fuoriclasse del basket NBA, attualmente in forza ai Cleveland Cavaliers, è stato trovato in possesso di una pistola nel suo veicolo. L'arma peraltro non era nascosta, ma ben visibile e non riposta in una fondina. Harden è stato rilasciato su cauzione e la sua udienza in tribunale – per quello che è classificato come reato minore in Texas – è fissata per il 22 giugno.

Harden arrestato, aveva una pistola in auto

Il ‘Barba' ha una reputazione da ‘bad boy' per la sua vita notturna e qualche episodio burrascoso del passato, ma il suo casellario è pulito. Anzi lo era, visto che oggi è arrivato il suo primo arresto, che peraltro potrebbe risolversi in una multa, vista la normativa non molto afflittiva in Texas sulle armi.

Nel 2018, a Scottsdale in Arizona, Harden fu coinvolto in un incidente fuori da un nightclub: una donna lo accusò di averle afferrato il polso e lanciato il telefono mentre filmava una rissa del suo entourage. La procura esaminò il caso, ma non incriminarono il cestista. Nel giugno 2025 è stato citato in una causa civile a Houston: una donna ha accusato il nipote di Harden di stupro durante una festa di Capodanno a casa sua e ha citato James per negligenza: si tratta solo di causa civile, ancora in corso. Niente comunque che abbia avuto conseguenze gravi per lui personalmente.

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James Harden è ai Cleveland Cavaliers dallo scorso febbraio, dopo essere stato scambiato dai Clippers

Chi è James Harden, l'iconico ‘Barba' della NBA

James Harden è una delle guardie più dominanti, ma anche divisive, della storia recente della NBA. Nato a Los Angeles nel 1989, si è imposto nella lega professionistica nordamericana grazie al suo letale tiro da tre in ‘step-back', ma anche a una maestria unica nel subire falli, oltre a una visione di gioco d'alto livello con conseguenti assist smazzati a profusione ai compagni.

Dopo gli inizi da sesto uomo di lusso a Oklahoma City, ha vissuto i suoi anni d'oro agli Houston Rockets, dove ha vinto il premio di MVP nel 2018 e tre titoli consecutivi di miglior marcatore della NBA. Due sono invece i titoli di miglior assistman della lega, mentre undici volte è stato selezionato per l'All-Star Game. Con gli Stati Uniti ha vinto l'oro olimpico a Barcellona nel 2012. Complici i frequenti cambi di maglia e la ricerca ossessiva dell'anello, Harden ha girovagato negli ultimi anni tra Brooklyn, Philadelphia e Los Angeles Clippers, approdando infine ai Cavs lo scorso febbraio.