LeBron James scrive la storia, in campo in NBA con il figlio Bronny: "È stato un momento folle" LeBron James e il figlio Bronny sono scesi insieme in campo da compagni di squadra nella prima stagionale in NBA dei Los Angeles Lakers diventando così la prima coppia padre-figlio della storia a farlo.

A cura di Michele Mazzeo

LeBron James ha scritto un'altra pagina di storia della NBA. Nella prima stagionale contro i Minnesota Timberwolves la stella dei Los Angeles Lakers è sceso in campo insieme al figlio Bronny James diventando così la prima coppia padre-figlio a giocare insieme nei 76 anni di storia della lega di basket americana.

LeBron James non è riuscito a nascondere le sue emozioni dopo aver giocato da compagno di squadra del figlio ventenne e dopo che il momento tanto atteso fin dal momento del draft è divenuto realtà. Dopo la partita, Bronny James ha espresso la sua eccitazione per quanto era appena andato in scena, affermando che entrare in campo e giocare al fianco del padre è stato "un momento folle che non dimenticherò mai".

Nell'intervista post-partita invece LeBron James ha voluto sottolineare quanto significativo sia stato per lui questo momento: "È sempre stata la famiglia a prevalere su tutto. Per la mia carriera ho sottratto un sacco di tempo alla famiglia, impegnandomi in questo campionato, essendo spesso in viaggio, mi sono perso tante cose di Bronny, di Bryce e di Zhuri, quindi, poter avere questo momento in cui sto ancora lavorando e posso lavorare insieme a mio figlio, è uno dei più grandi doni che abbia mai ricevuto dall'uomo lassù. Ne approfitterò appieno" ha infatti detto un evidentemente emozionato LeBron.

A coronamento di questo momento storico, con il duo padre-figlio in campo da compagni di squadra per due minuti e 41 secondi, è arrivata anche la vittoria dei loro Los Angeles Lakers alla quale Bronny James ha contribuito con un rimbalzo offensivo (zero invece il numero di punti messi a segno) mentre papà LeBron ha segnato 16 punti aumentando il bottino della franchigia losangelina trascinata al successo contro i Minnesota Timberwolves soprattutto da Anthony Davis che ha chiuso il match con un impressionante score di 36 punti e 16 rimbalzi.