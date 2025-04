video suggerito

Kluivert denuda Sarr nel corso di Crystal Palace-Bournemouth: gesto assurdo che gli costa il giallo Durante Crystal Palce-Bournemouth di Premier League di sabato 19 aprile, scena ai limiti del folle di cui si è reso protagonista il figlio di Patrick, Justin Kluivert che ha reagito nei confronti di Sarr abbassandogli i pantaloncini in campo.

A cura di Alessio Pediglieri

Episodio al limite del surreale durante la gara di Premier League tra Crystal Palace e Bournemouth nel pomeriggio di sabato 19 aprile, finita a reti inviolate. Nel corso del secondo tempo, a seguito di un normalissimo contrasto di gioco Justin Kluivert ha reagito malamente e con una mossa decisamente fuori dal comune, tirando giù i pantaloncini di uno stupefatto Sarr, rimediando una doverosa ammonizione.

Cos'è successo tra Sarr e Kluivert in campo

L'ex Roma e figlio d'arte, Justin Kluivert è riuscito a prendersi l'onore delle cronache in un match tutt'altro che entusiasmante consumatosi sul campo del Sergust Park di Londra, quando si è reso protagonista di un insolito gesto di reazione bei confronti di Ismail Sarr. Kluivert si guadagna un calcio di punizione e prova a battere veloce la ripresa del gioco quando Sarr si ferma davanti a lui e ne ritarda la battuta. Nello stupore generale, Kluivert decide per il gesto inaspettato e folle, abbassando il pantaloncino dell'avversario, rischiando di scatenare una mini rissa.

L'intervento dell'arbitro: ammoniti entrambi i giocatori

Un momento surreale che ha lasciato lo stesso esterno senegalese del Bournemouth completamente immobile ed esterrefatto cercando conforto verso il direttore di gara, il signor Barrott che subito ha fermato nuovamente il gioco avvicinandosi ai due giocatori ed estraendo un doveroso cartellino giallo a Kluivert, resosi colpevole di un gesto antisportivo e altro giallo a Sarr per aver ritardato la battuta avversaria.

È stato il quarto cartellino giallo che Sarr ha ricevuto in 33 partite di Premier League. Per quanto riguarda Kluivert, l'ex attaccante della Roma ha raccolto sette cartellini gialli in campionato in questa stagione in cui con la maglia del Crystal ha comunque disputato un campionato importante, con 12 gol e sei assist nelle 29 presenze in Premier League.