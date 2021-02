LeBron James non le manda di certo a dire, anzi. E la sua critica al mondo del basket americano sta rimbalzando da canestro a canestro: il campione americano ha infatti usato durissime parole rispetto alla decisione della NBA di scendere in campo ad Atlanta il prossimo 7 marzo durante la pausa di cinque giorni prevista a metà regular season per disputare l'AllStar Game 2021.

La rabbia di uno dei migliori giocatori americani di basket è dettata dalla scelta di riunire una kermesse così importante, che raggrupperà centinaia di persone in un unico posto, durante il pieno svolgimento di una pandemia che non ammette eccezioni alle ferree regole sanitarie di distanziamento e isolamento. Non solo, la scelta di disputare l'All-Star durante una delle pochissime pause dell'NBA arriva a cavallo di una stagione difficilissima e un'altra in pieno svolgimento dove i break per riposarsi sono già ridossi all'osso.

Sull'argomento COVID 19, James è stato chiaro e categorico e difficilmente gli si piò dare torto: "Stiamo affrontando una pandemia infinita di COVID-19, dobbiamo confrontarci con le problematiche di ogni giorno a esso legate e contemporaneamente si è deciso di portare l’intera NBA nella stessa città? Non sono molto felice di questa scelta: è un accordo fatto dalla NBA e dalla NBPA, qualcosa che io non posso certo controllare e se sarò selezionato tra gli All-Star prenderò parte alla gara, ma sarò lì soltanto fisicamente e non mentalmente"

Un AllSTar Game che arriverà, poi, durante una delle brevissime pause stagionali: "Non ho energie, volevo riposare, né tantomeno sono entusiasta di una partita del genere in una stagione così particolare. Non capisco per quale motivo dobbiamo scendere in campo" si domanda LeBron aprendo la discussione: "Avevamo già organizzato come sfruttare questo piccolo break di riposo. E dal nulla invece viene fuori di nuovo l’All-Star Game e fa saltare tutti i piani: per noi è stato come uno schiaffo in faccia"