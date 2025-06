video suggerito

Dillon Brooks minacciato dalla sua ex: "Farò in modo che qualcuno ti tagli le dita ad una ad una…" L'ala piccola che giocherà nei Phoenix, Dillon Brooks, ha denunciato la sua ex compagna e madre dei suoi due figli, Heather Andrews. La donna oltre a essere resa autrice di infrazioni, utilizzo senza autorizzazione degli account del cestista, sarebbe passata anche alle minacce dirette, "per mettere fine alla mia carriera"

A cura di Alessio Pediglieri

Dillon Brooks, il "bad boy" dell'NBA, ha deciso di uscire allo scoperto e ha reso pubblica la notizia di aver presentato alle autorità un ordine restrittivo temporaneo nei confronti di Heather Andrews. La madre dei suoi figli di 5 anni e 2 anni ed ex compagna non solo avrebbe danneggiato la sua proprietà e utilizzato senza alcun permesso i suoi account social media ma si è resa autrice di intimidazioni dirette senza precedenti: lo ha minacciato di porre fine alla sua carriera, giurandogli che gli avrebbe tagliato le dita.

Brooks denuncia la ex: "Farò in modo che qualcuno ti tagli le dita"

La notizia è stata divulgata da TMZ, che ha spiegato nei dettagli come Brooks avrebbe accusato Andrews di molestie dirette e minacce personali. Brooks avrebbe confermato le prime indiscrezioni secondo cui in un messaggio proveniente dalla madre dei suoi due bambini piccoli e oramai ex compagna di vita, si leggeva la minaccia diretta: "Farò in modo che qualcuno ti tagli via una per una quelle fottute dita… Così non potrai mai più giocare a basket LOL… E in realtà ora capisco perché le persone sono razziste".

Brooks racconta chi è veramente Heather Andrews, la madre dei suoi due figli

Brooks sarebbe entrato anche nei particolari che alla fine lo hanno spinto a chiedere un'ordinanza restrittiva contro Heather Andrews che avrebbe incontrato in una discoteca di Las Vegas nel 2018. La donna con il tempo aveva rivelato la sua reale indole con le prime molestie nei confronti del cestista NBA che avrebbero avuto origine già quando era incinta del loro primo figlio. Brooks ha sostenuto che nel corso degli anni sarebbe stato destinatario di messaggi "emotivamente offensivi" con Andrews che non mancava mai di metterlo alla berlina in luoghi pubblici per metterlo in luce negativa. La situazione sarebbe ancor più degenerata alla nascita del loro secondo figlio, con le minacce di Andrews ancor più dirette, che "facevano riferimento a vari modi in cui mi avrebbe fatto del male" ha raccontato Brooks, "sia a livello personale, sia a livello professionale, o entrambi".

Heatfer Andrews fuori controllo: "Si è presa i miei account, scrivendo minacce a nome mio"

Brooks ha anche affermato che Andrews ha minacciato sua madre condividendo un messaggio intimidatorio: "Manderò qualcuno da tua madre per lamentarsi", coinvolgendo e minacciando direttamente anche la propria famiglia. Non solo: l'ex moglie avrebbe deturpato anche una tenuta di famiglia ed è stato confermato che Andrews avrebbe anche ottenuto l'accesso non autorizzato ai suoi account e su alcune app in cui avrebbe pubblico "un messaggio di ‘minaccia criminale' che fingeva di provenire da me".

Chi è Dillon Brooks, uno dei "bad boys" del basket americano

Dillon Brooks da sempre è ampiamente considerato uno dei "bad boys" dell'NBA e dalla prossima stagione si trasferirà ai Suns dopo che Phoenix ha ceduto Durant ai Rockets. In quest'ultima stagione, Brooks ha giocato con una media di 14 punti, 3,7 rimbalzi e 1,7 assist a partita. La 29enne canadese ala piccola ha iniziato la sua carriera nel 2017 quando venne selezionato dai Memphis Grizzlies al secondo giro, dove è rimasto fino al 2023 dopo che aveva sottoscritto un quadriennale da 80 milioni di dollari con gli Houston Rockets.