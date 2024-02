L’allenatore non si trattiene più e irrompe in campo: sfogo clamoroso contro gli arbitri In occasione del torneo di basket del college, sfogo pazzesco del coach di Houston che ha deciso di fare irruzione sul campo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Uno scatto degno di uno dei suoi giocatori, per un motivo molto particolare, ovvero sfogare la sua rabbia nei confronti degli arbitri. L’allenatore della squadra di basket dell’Università di Houston si è reso protagonista di una situazione molto particolare in occasione della partita contro Oklahoma State.

Il coach 68enne durante il torneo riservato alle squadre dei College molto seguito oltreoceano e in cui si sono formati tantissime stelle del basket, ha perso le staffe. La squadra squadra era in vantaggio di 20 punti ma questo non è bastato per farlo stare tranquillo. Una decisione dei giudici non è stata condivisa da Sampson che ad un certo punto è letteralmente schizzato sul parquet.

Dopo aver percorso gran parte del campo, l'allenatore si è scatenato contro l'ufficiale, iniziando a inveire contro di lui. Gesticolava in modo plateale Sampson che alla fine è stato allontanato ed espulso. Ci sono voluti i giocatori e gli altri componenti della panchina per tenere a bada lo scatenato mister, che ha continuato a protestare a più riprese.

Dopo diversi secondi fortunatamente sono riusciti a portare fuori dal campo, l'allenatore. Quest'ultimo nel post-match è stato stuzzicato sull'accaduto e ha preferito mantenere un atteggiamento distaccato. Ancora molto nervoso però l'allenatore di Houston se l'è presa con un cronista: "Non ho pensieri. Se dico qualcosa per rispondere alle tue domande, mi multano di 25.000 dollari. Non mi fate domande stupide, perché se dico la verità mi danno 25.000 dollari di multa. Quindi non posso, quindi non chiedermelo",

Il playmaker di Houston ha scherzato sul suo allenatore: "Non l'ho nemmeno visto arrivare. Non sapevo che fosse là fuori finché non ho sentito il primo fischio del primo tecnico. C'è stato solo un piccolo alterco fisico E ho la sensazione che fosse in crescendo durante tutta la partita. Si è stufato un po' di ciò. E l'ha affrontato a modo suo. E ha ottenuto quello che ha ottenuto".