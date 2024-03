James Harden impazzisce in partita: passa la palla a Kawhi Leonard e poi corre a stopparlo Azione apparentemente folle di James Harden durante Blazers-Clippers: il ‘Barba’ ha prima liberato Kawhi Leonard per una tripla dall’angolo, poi si è lanciato furiosamente per stoppare il tiro del compagno. La spiegazione data dopo partita è ancora più folle… Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Una scena di questo tipo si è vista forse solo su qualche campetto tra amici, fatta per scherzo e per darsi poi qualche pacca tra le risate. Ma assistere a quello che ha fatto stanotte James Harden durante la partita NBA che ha visto i suoi Los Angeles Clippers giocare in trasferta sul campo dei Portland Trailblazers ha davvero del surreale: l'iconico ‘Barba' è ripartito in palleggio da azione difensiva, ha battuto facilmente in penetrazione Anfernee Simons e poi ha scaricato la palla nell'angolo per quella che sembrava una facile tripla di Leonard. Senonché, in assenza di giocatori dei Blazers che andassero a contestare il tiro, è stato lo stesso Harden a lanciarsi furiosamente in quello che si chiama ‘close-out', ovvero è corso verso il suo compagno, saltando poi per provare a stopparne il la tripla.

Una follia. Non c'è altro modo per definire questa azione, che ha lasciato interdetti tutti, in campo e fuori, ma anche gli spettatori in TV e il popolo dei social. Il risultato in quel momento ha sicuramente facilitato la perdita di autocontrollo così clamorosa di Harden, che ha piazzato la sua pagliacciata sull'81 a 60 per i Clippers quando mancavano 4 minuti e mezzo alla sirena del terzo quarto. La partita insomma era avviata verso il successo, come peraltro abbondantemente nei pronostici della vigilia (quote degli ospiti tra 1,10 e 1,15), vista la differenza tra i due record quando mancano poco più di una decina di gare alla fine della regular season NBA.

I Clippers, che assommano una quantità di talento imbarazzante tra i vari Harden, Leonard, George e Westbrook, sono quarti a ovest (43 vittorie e 25 sconfitte) e quasi qualificati per i playoff, mentre Portland è penultima e tagliata fuori da tempo, col record disastroso di 19-50. Nell'azione incriminata, Leonard è rimasto evidentemente sbalestrato dal gesto senza alcun senso di Harden e ha spedito la tripla sul ferro, ma sul rimbalzo la palla è poi finita nuovamente tra le mani del Barba che ha liberato nell'angolo opposto Amir Coffey per un'altra tripla, stavolta messa a segno. La partita è poi finita con la vittoria dei californiani per 116-103.

Ma perché Harden ha fatto quella che è semplicemente una pazzia? Interpellato sulla questione dai giornalisti nel dopo partita, il 10 volte All-Star ha detto che stava cercando di "portare un po' di entusiasmo a questa squadra", che i Clippers stavano attraversando una "nebbia" ultimamente e che voleva dare a Los Angeles qualcosa di cui ridere. Chi avrà avuto meno voglia di ridere probabilmente sarà stata Portland…