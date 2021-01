Se vuole, può. E quando Stephen Curry è in vena accade di tutto. In poco più di 36 minuti in campo ha segnato quasi la metà dei punti della sua squadra ed esibito il meglio del suo repertorio. I risultati delle partite di NBA giocate nella notte tra il 3 e il 4 gennaio, infatti, pongono in primo piano la sfida vinta dai Golden State Warriors contro Portland per 137-122. È uno tsunami che si abbatte sugli avversari e trascina con sé ogni cosa, lasciando sul campo i resti di una squadra che non sa come fermarlo. La franchigia di San Francisco cavalca l'onda e porta a casa il terzo successo consecutivo della stagione.

I numeri a referto di Curry sono straordinari e spiegano le proporzioni di una prestazione sontuosa, sia sotto il profilo tecnico sia agonistico: 45 i punti realizzati in 3 quarti, altri 17 sono arrivati nell'ultima frazione. In totale la conta sale a quota 62, è il nuovo massimo siglato in carriera. Non basta, perché a rendere eccezionale il bilancio sono anche i dati disaggregati che permettono di dare una lettura approfondita del trend di rendimento dal giocatore: 18/31 dal campo di cui 8/16 dalla lunga distanza, 18/19 ai liberi, 5 rimbalzi e 4 assist scanditi dagli ‘ohhh' di meraviglia per la bellezza del gesto atletico e la precisione calibrata nelle mani.

Wiggins (21 punti), Oubre (17), Wiseman in doppia doppia da 12+11 e gli assist di Green (8) fanno parte del corredo accessorio di un incontro che ha visto in Curry la figura chiave. Le ‘stelle' di Portlando, invece, stanno a guardare: i punti raccolti da Lillard (32) e McCollum (28) nemmeno messi assieme riescono a tenere testa alla mole prodotta da Curry.

I risultati delle partite giocate nella notte tra il 3 e 4 gennaio

Golden State Warriors-Portland Trail Blazers 137-122

Phoenix Suns-L.A. Clippers 107-112

Brooklyn Nets-Washington Wizards 122-12

Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers 94-108

Chicago Bulls-Dallas Mavericks 118-108

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets 109-124

San Antonio Spurs-Utah Jazz 109-130

Detroit Pistons-Boston Celtics 120-122

Nelle altre sfide in calendario va segnalata la terza vittoria consecutiva dei campioni in carica dei Lakers (108 a 94 contro Memphis). Los Angeles prender il largo grazie al parziale dell'ultimo quarto (31-19). Ci pensa LeBron James a fare la differenza che nell'ultima frazione realizza 13 dei 22 punti complessivi, impreziositi da 13 rimbalzi e 8 assist. I Clippers stoppano Phoenix grazie ai 39 punti di Paul George. Irving e Durant sono in serata negativa e Brooklyn va ko contro Washington. Dallas perde a Chicago senza Doncic. Vittorie per Denver, Utah e Boston.