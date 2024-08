video suggerito

Clamorosa beffa a un torneo internazionale di basket: iscritta una squadra che non esiste ma gioca Surreale vicenda nel torneo internazionale amichevole di Perm, organizzato dalla Federbasket russa: tra le nazionali iscritte anche una “finta” Colombia composta da persone prese a caso. Il tutto organizzato da uno studente 25enne che ha hackerato account e sistemi prendendosi gioco di tutti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il basket internazionale è stato vittima di una truffa da parte di uno studente 25enne che, fingendosi presidente della Federbasket colombiana, ha iscritto la finta Nazionale alla Coppa dell'Amicizia di Perm dove avrebbero partecipato la formazione locale, la Russia, il Venezuela e – appunto – la Colombia. L'inganno è stato scoperto, però, solamente alla conclusione della prima gara in tabellone persa dalla falsa Nazionale in modo clamoroso: 155-53, uno score che ha destato perplessità e ha dato il via alle indagini. Con la scoperta conseguente dell'inganno.

Coppa dell'Amicizia, il Perm vince 155-53 sulla (falsa) Colombia

Si sono giocate solo un paio di partite alla Coppa dell'Amicizia 2024, il torneo amichevole organizzato dalla Federbasket moscovita per permettere alla propria di affrontare altre nazionali visti ancora in vigore per l'esclusione da gare internazionali causa il conflitto con l'Ucraina. A Perm, negli Urali, la nazionale di casa ha sfidato la Colombia, stravincendo l'incontro con un risultato a dir poco strabiliante: 155 a 53, con un primo parziale di 41 a 2.

Uno score che aveva da subito lasciato esterrefatti tutti, persino gli stessi atleti del Perm che a bordo campo, si erano detti increduli del risultato: "In un video che avevamo visionato nel prepartita c'era effettivamente una composizione della squadra colombiana leggermente diversa" ha raccontato Samson Ruzhentsev.

Le indagini e la verità: la "falsa" Colombia di basket iscritta alla Coppa

Poi, la seconda clamorosa sconfitta: Colombia-Venezuela 108-57. Subito sono scattate le verifiche del caso di fronte al ripetersi di un evento tanto eclatante quanto assurdo, visto che la Nazionale colombiana, pur non essendo tra le migliori al mondo, ricopre comunque la posizione n.58 nel ranking. Così la Federbasket russa ha contattato quella colombiana che non sapeva assolutamente nulla della partecipazione della propria nazionale al torneo.

La Federazione colombiana ha inoltre confermato in un comunicato di "non aver mai ricevuto un invito ufficiale a partecipare alla Coppa dell'Amicizia e che non ha autorizzato nessun club o scuola di formazione del Paese a partecipare alla Coppa dell'Amicizia. La Federazione Colombiana di Pallacanestro intraprenderà azioni legali per l'uso improprio della sua immagine o del suo logo senza previa autorizzazione", si legge nella nota.

Cos'è successo: la truffa da parte di uno studente hacker

Com'è stato possibile che tutto ciò avvenisse? Le indagini successive hanno permesso di ricostruire i fatti e scovare l'inganno: la federbasket russa era convinta di essere in contatto via mail con quella sudamericana ma in realtà gli account erano stati tutti hackerati.

La truffa è stata progettata e messa in atto da uno studente di 25 anni, Christian Davis Mosquera Duran, nato a Bogotà e residente a Kazan che ha orchestrato il tutto. La finta Nazionale della Colombia era in realtà costituita da persone quasi prese a caso, tra blogger e ingegneri. Duran è riuscito ad avere anche alcuni biglietti per il torneo, assistendo personalmente alla partita contro il Perm della "sua" squadra riuscendo a non spendere un centesimo sia per il costo dei biglietti aerei sia per la prenotazione in un albergo a 4 stelle.