Vince per KO e festeggia, ma non dimentica il suo avversario a terra: era il suo ultimo match Nell’UFC Fight Night di Singapore, Halloway ha vinto per KO tecnico al 3° round su Chan-Sung. Dopo l’esultanza, ancora con il suo avversario al tappeto, l’americano è stato protagonista di un autentico gesto di fair play.

A cura di Alessio Pediglieri

Nel mondo dell'UFC non c'è spazio solamente per calci, pugni e round di lotta spietata. Ciò che è andato in scena sabato pomeriggio a Singapore in occasione dell'UFC Fight Might nell'incontro tra Max Holliway e Jung Chang-Sung ha fatto subito il giro del web. E non solo per il tremendo colpo da ko rifilato dall'americano al sudcoreano, crollato pesantemente sull'ottagono, ma perché il gesto che è poi seguito è stato di fair play assoluto.

Sabato 26 agosto si è svolto l'evento principale della UFC Fight Night a Singapore e per l'occasione sono saliti sul ring Max Holloway che ha affrontato il sudcoreano Jung Chan-Sung, nella categoria dei pesi piuma. Alla fine del 3° round, l'americano è riuscito a trovare il colpo vincente con uno splendido KO, che ha messo fuori gioco lo "Zombi coreano", com'è conosciuto nell'ambiente Sung.

Già durante il 2° round il sudcoreano si è trovato in difficoltà dopo che il suo avversario è riuscito ad abbatterlo una prima volta con Holloway che ha gestito al meglio l'incontro tentando uno strangolamento, che non ha sortito l'effetto voluto grazie alla reazione di Sung. Ma alla fine, l'americano ha prevalso nel 3° round. Subito dopo aver scaraventato a terra l'avversario, con l'arbitro che decdeva per il KO, la gioia di Holloway è apparsa incontenibile: ha scalcato le corde dell'ottagono e si è diretto di corsa tra il pubblico dove ha abbracciato e baciato la propria compagna, tra l'ovazione del pubblico presente.

Ma l'entusiasmo di Holloway non gli ha fatto perdere il contatto con la realtà e così sull'ottagono si è andato a sincerare delle condizioni del proprio avversario con gli spettatori che hanno potuto assistere ad una bellissima scena di fair play puro in cui Holloway si è avvicinato a Sung, ancora a terra dopo il colpo, e si è sincerato delle sue condizioni, fino ad abbracciarlo.

Un gesto che ha reso onore a Holloway ma soprattutto a Sung perché si trattava dell'ultimo incontro ufficiale del sudcoreano. Tanto che a match finito, Sung al centro dell'ottagono ha annunciato in modo ufficiale il proprio ritiro, senza trattenere le lacrime.