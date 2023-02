Vince il Super Bowl e scopre in diretta che ha diritto a un bonus pazzesco: non ne sapeva nulla Il ricevitore dei Kansas City Chiefs “JuJu” Smith-Schuster ha scoperto soltanto durante l’intervista post Super Bowl che durante il match aveva maturato un bonus milionario.

A cura di Paolo Fiorenza

I Kansas City Chiefs hanno vinto stanotte il Super Bowl della NFL, portandosi a casa l'edizione numero 57portandosi a casa l'edizione numero 57 grazie ad un calcio piazzato a 8 secondi dalla fine che ha rotto la parità con i Philadelphia Eagles. Una grande gioia per il quarterback Patrick Mahomes e i suoi compagni, ma tra loro c'è qualcuno che ha vinto due volte e neanche lo sapeva.

Il 27enne John Sherman "JuJu" Smith-Schuster nel dopo partita si è seduto alla postazione televisiva sul campo per la classica intervista ed è stato solo allora che il ricevitore dei Chiefs ha saputo che nel contratto che aveva firmato c'era una clausola particolare, con un bonus pazzesco che era maturato proprio nel corso del Super Bowl appena giocato.

"JuJu" Smith–Schuster in azione nel Super Bowl vinto dai Kansas City Chiefs

L'ex wide receiver dei Pittsburgh Steelers l'anno scorso aveva firmato un accordo annuale con Kansas City, con un milione di salario garantito e un milione e mezzo alla firma: tutto il resto sarebbe arrivato tramite bonus, tra partite giocate, ricezioni, yard corse su ricezione, tempo di gioco e soprattutto situazioni legate ai playoff. Smith-Schuster ha dunque portato a casa un bonus di un milione di dollari per aver giocato il 50% delle azioni offensive nella finale della American Football Conference vinta dai Chiefs sui Cincinnati Bengals, ed aveva diritto a un altro milione se avesse giocato nel 50% degli snaps del Super Bowl e Kansas City avesse vinto.

Situazione puntualmente verificatasi e che è stata comunicata in diretta al giocatore dai suoi intervistatori. A quel punto Smith-Schuster è esploso in una genuina risata che ha esplicitato la sua ulteriore gioia. Aver scommesso su se stesso da free agent firmando un contratto di un solo anno ha pagato dividendi enormi sia per sé che per i Chiefs e adesso che sarà ancora svincolato molto probabilmente potrà fare cassa con un contratto più robusto. Un contratto degno del vincitore di un Super Bowl: qualcosa che non è da tutti e segna una carriera.