Kansas City vince il Super Bowl 2023: un calcio a 8 secondi dalla fine manda Philadelphia K.O. Un calcio trasformato da Butker a otto secondi dalla fine permette ai Kansas City Chiefs di battere 38-35 i Philadelphia Eagles e conquistare il Super Bowl NFL 2023. Patrick Mahomes nominato MVP della finalissima del campionato di Football Americano.

A cura di Michele Mazzeo

I Kansas City Chiefs hanno conquistato il 57° Super Bowl della NFL. La squadra guidata da Patrick Mahomes, primo quarteback afroamericano a vincere in questo ruolo e a vincere due volte la finalissima del campionato di football americano più prestigioso al mondo, al termine di un equilibratissimo match ha infatti battuto i Philadelphia Eagles 38-35. Decisivo per la vittoria il calcio piazzato trasformato da Harrison Butker a otto secondi dal termine dell'incontro che fino a quel punto era sul risultato di parità.

Nel Super Bowl che per la prima volta vedeva sfidarsi due quarterback afroamericani non è bastata a Philadelphia la grande prova di Jalen Hurts che con le sue 65 yard ha infranto il record del numero di yard corse da un giocatore col suo ruolo in una finalissima. A prendersi la scena e il titolo alla fine è infatti il suo pariruolo Patrick Mahomes che porta a casa anche il trofeo di MVP dell'incontro.

Tanti però i rimpianti per gli Eagles che hanno dominato il primo tempo non riuscendo però a concretizzare la superiorità vista in campo fino a quel momento. La compagine di coach Sirianni arriva infatti all'intervallo (nel quale c'è stato lo show della cantante Rihanna che ha anche annunciato di essere nuovamente incinta) con un vantaggio di sole 10 lunghezze, non abbastanza per mandare K.O. i Chiefs che dal terzo quarto alzano il livello in difesa permettendo così alla coppia Mahomes-Kelce di ribaltare il risultato e portare Kansas City addirittura in vantaggio di otto punti a metà dell'ultimo quarto.

Philadelphia, ancora trascinata da Hurts (autore di tre touchdown), riesce però a tornare sotto e pareggiare i conti portandosi sul 35 pari. Il match non smette però di regalare emozioni: c'è ancora spazio per le due giocate che decidono il 57° Super Bowl NFL. A due minuti dal termine del match l'attacco di Kansas riesce a riportarsi in red zone grazie ad una corsa di Mahomes.

Sul 3rd & 8 yard coach Andy Reid e il suo quarterback decidono di far trascorrere il tempo senza provare ad affondare per il touchdown. A otto secondi dalla fine si opta per il calcio verso i pali: Harrison Butker trasforma e fissa il punteggio sul definitivo 38-35 che permette ai Kansas City Chiefs di laurearsi campioni del mondo di Football Americano per la terza volta nella loro storia (la seconda con Reid al timone dopo il trionfo del 2019).