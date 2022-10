Vince col record europeo e va in vacanza, poi l’assurda beffa: “Pista più corta, tutto nullo” Incredibile vicenda nell’Atletica, con la campionessa Eilish McColgan che ha dovuto fare i conti con un clamoroso errore tecnico. E non è la prima volta.

A cura di Marco Beltrami

Immaginate di vincere una delle gare più importanti della vostra carriera con tanto di record, di celebrare il tutto e di vedersi poi cancellare il titolo per motivi indipendenti dalla vostra volontà, a causa di un errore tecnico. È quello che ha vissuto la povera Eilish McColgan, campionessa d'atletica britannica, che ha dovuto fare i conti con l'annullamento del suo trionfo nei 10mila metri alla Great Scottish Run, e dunque del record europeo sulla distanza. Una beffa legata ad un motivo imbarazzante.

All'inizio di questo mese la plurimedagliata e atleta olimpica McColgan si era ben disimpegnata nell'appuntamento tenutosi nella sua Scozia. Reduce dall'affermazione ai Giochi del Commonwealth, dopo aver superato numerosi problemi, la classe 1990 si era imposta sul traguardo di Glasgow completando la Great Scottish Run in 30 minuti e 18 secondi. In questo modo, ha migliorato il suo record europeo sui 10 km di circa un secondo, per la terza volta nell'ultimo anno.

A distanza di quasi tre settimane ecco la doccia fredda, dopo che gli organizzatori e i funzionari di gara hanno fatto una curiosa scoperta. In realtà ci si è resi conto che il percorso della Great Scottish Run era più corto di 150 metri. Alla luce di questo riscontro il record è stato invalidato, con la società responsabile della gara che si è scusata pubblicamente con gli atleti e in particolare con la vincitrice. Una vera e propria beffa, con il tempo della scozzese che sarà cancellato dunque, a causa di un pazzesco errore nelle misurazioni.

Leggi anche Scariolo vince sempre: dopo gli Europei con la Spagna conquista la Supercoppa con la Virtus Bologna

Paul Foster della Great Run Company ha dichiarato: "Siamo stati recentemente informati di una discrepanza con il percorso di 10 km alla Great Scottish Run di quest'anno. A seguito di un'indagine interna, abbiamo stabilito che era più corto di 150 metri. La mancanza di distanza è stata interamente dovuta a un errore umano. Un'area del percorso non è stata tracciata in linea con i piani precedentemente concordati. Questo errore ha avuto un impatto marginale sulla mezza maratona (su una distanza più lunga, ndr), rientrando nella tolleranza. Siamo estremamente delusi dal fatto che ciò sia accaduto ai 10 km, in quello che è stato un ritorno incredibilmente positivo in città per la Great Scottish Run dopo la pandemia".

E pensare che proprio dopo il trionfo celebrato anche sui social Eilish si era concessa una meritata vacanza alle Seychelles anche per recuperare le energie. Chissà come avrà reagito alla notifica della cancellazione del risultato. La cosa grave è che non è la prima volta che la Great Scottish Run ha dovuto invalidare un record dopo una situazione simile. Era successo già nel 2016, con il vincitore Callum Hawkins che ne pagò le spese.