Vettori vs Costa oggi in TV: orario e dove vedere il match in diretta e streaming nella UFC Fight Night Marvin Vettori affronterà oggi Paulo Costa, la sfida dell’UFC si disputerà a Las Vegas. L’incontro è in programma nella notte tra sabato 23 e domenica 24 ottobre, non inizierà prima di mezzanotte. La sfida di Vettori, reduce dalla sconfitta con il campionissimo Adesanya, sarà trasmessa in diretta TV e streaming da DAZN.

A cura di Alessio Morra

Marvin Vettori sta per tornare a combattere nell'ottagono UFC. ‘The Italian Dream' affronterà il brasiliano Paulo Costa pochi mesi dopo la sconfitta subita nel match che vale il titolo dei pesi medi contro il grande campione Israel Adesanya. Vettori vuole tornare a vincere e se riuscirà a superare ‘Borrachinha' Costa potrebbe confermarsi ai piani alti del Ranking della sua categoria di peso. L'incontro è in programma sabato 23 ottobre. Il programma inizierà alle 22 ora italiana, ma Vettori dovrebbe combattere attorno la mezzanotte. L'incontro andrà in onda su DAZN.

17 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta; con questo bilancio Vettori entrerà nell'ottagono e sfiderà il brasiliano Paulo Costa, al secondo posto del ranking dei pesi medi, mentre l'italiano è al quinto posto. Vincendo Vettori potrà avere la chance di sfidare nuovamente Adesanya, che invece difende la cintura contro Robert Whittaker. L'avvicinamento alla sfida non è stato quello canonico. Perché Vettori ha scoperto che il suo avversario non è riuscito a raggiungere il peso minimo di 84 chili. Marvin lo ha criticato nella conferenza stampa della vigilia, ma non ha detto di no alla possibilità di accettare di combattere al limite dei massimi leggeri (92 chili) o di affrontare il brasiliano in un incontro con limiti di peso differenti.

UFC, Vettori vs Costa: l'orario della sfida

Non c'è un orario preciso, ma ce n'è uno orientativo per la sfida tra Marvin Vettori e Paulo Costa. L'incontro è in programma sabato 23 ottobre. La main card inizierà a Las Vegas alle 22 ora italiana, ma quello di Vettori non sarà il primo combattimento. L'azzurro salirà nell'ottagono approssimativamente intorno alla mezzanotte.

Dove vedere Vettori vs Costa in diretta tv e streaming

I diritti in esclusiva dell'incontro tra Vettori e Costa sono stati acquistati da DAZN che trasmetterà l'intero programma. A mezzanotte si affronteranno Vettori e Costa. L'incontro si potrà seguire in diretta TV su DAZN, potrà farlo chi ha sottoscritto l'abbonamento e ha la possibilità di utilizzare l'app con Google Chromecast, Fire Stick TV o una Smart Tv. Vettori-Costa sarà visibile anche in streaming e si potrà seguire su DAZN. Telecronaca di Alex Dandi.