Vannesa Ferrari si qualifica per la quarta Olimpiade. E fa la storia della Ginnastica italiana: mai nessuna atleta italiana della specialità era riuscita a conquistare un traguardo del genere. Il successo nella tappa di Coppa del Mondo a Doha A 31 anni la campionessa azzurra si regala l'ennesimo sogno della carriera e lo fa ottenendolo sul campo, senza beneficiare di alcuna agevolazione, proprio come accaduto a Federica Pellegrini. Voleva che la pedana la spingesse ai Giochi e ci è riuscita dopo un anno lungo, faticoso e tormentato per il lockdown, gli allenamenti di fortuna nel garage di casa e per la positività al Covid che l'ha costretta a un periodo di inattività.

Ha vinto la paura con un gesto di sfida e guardandola negli occhi. Durante l'esercizio al corpo libero la campionessa di Orzinuovi (Brescia) si è esibita nella stessa diagonale che ai Mondiali di Montreal del 2017 le causò un infortunio durissimo, che ne mise a rischio la carriera per la rottura del tendine d'Achille.

Ci ho creduto, ho lavorato senza sosta e finalmente, con uno straordinario 14.266 salgo sul primo gradino del podio che vale il pass per Tokyo – ha scritto Ferrari nel post condiviso sui social network -. All'inizio di questo cammino avevo promesso che vi avrei fatto sognare e vi dico solo che il grande sogno continua, andiamo a scrivere un'altra pagina di storia.

Lacrime e un abbraccio con l'altra italiana, Lara Mori, battuta nella sfida decisiva. È così che Vanessa Ferrari, la ‘leonessa di Brescia', ha festeggiato la prova, il parziale raccolto e il dato complessivo che le hanno portato in dote la medaglia d'oro e la notizia tanto attesa, partecipare alla prossima edizione dei Giochi nel Sol Levante. Grazie al punteggio di 8.366 a margine di un'esecuzione (quasi) perfetta ha superato nella classifica generale (14.266) del circuito biennale l'avversaria azzurra (13.633). Per Mori, però, potrebbe non essere ancora finita: se ci sarà l'assenso del direttore tecnico, Enrico Casella, Ferrari potrebbe volare in Giappone nel quartetto della squadra, lasciando così un posto da individuale per la connazionale.