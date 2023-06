Una regola assurda le toglie la medaglia di bronzo vinta regolarmente: la rivale gliela restituisce Una regola davvero assurda aveva tolto alla messicana Alejandra Cervantes la medaglia di bronzo regolarmente vinta nel tiro a segno ai Giochi centroamericani e caraibici, alcune ore dopo la premiazione sul podio. Ci ha pensato la cubana Laina Perez, cui la medaglia era stata assegnata, a ristabilire le leggi dello sport.

A cura di Paolo Fiorenza

Da venerdì scorso si stanno svolgendo a San Salvador i Giochi centroamericani e caraibici del 2023. Ieri è arrivata una delle pagine più belle di questa edizione, e non per l'aspetto prettamente sportivo. La vicenda di fairplay è avvenuta al termine di una delle prove di tiro a segno femminile, quella della pistola ad aria compressa individuale da 10 metri. Una regola assurda della manifestazione aveva sottratto alla messicana Alejandra Cervantes la medaglia di bronzo che aveva vinto regolarmente, dandola alla cubana Laina Perez. Ma quest'ultima si è ribellata al regolamento e l'ha restituita a chi l'aveva guadagnata sul campo.

La squadra femminile messicana aveva dominato il tiro con la pistola dai 10 metri, piazzando Andrea Ibarra al primo posto, Alejandra Zavala al secondo e la Cervantes al terzo. Tutte e tre le atlete erano state premiate ed erano salite sul podio con le rispettive medaglie, oro, argento e bronzo. Ma dopo qualche ora incredibilmente gli organizzatori dei Giochi hanno scoperto che nel regolamento c'era qualcosa che imponeva di fare diversamente, togliendo la medaglia di bronzo ad Alejandra.

Il comitato organizzatore ha dunque contattato la Cervantes per informarla che la medaglia destinata alla terza classificata non poteva rimanere nelle sue mani a causa del divieto che un solo Paese monopolizzasse il podio nelle diverse discipline. Poi ha consegnato il bronzo alla cubana Laina Perez, che si era piazzata al quarto posto nella classifica finale. In una breve cerimonia alquanto scarna, si vede la Perez inizialmente accettare la medaglia facendosela mettere al collo, salvo poi spiegare che non spettava a lei portarsela a casa.

A quel punto la cubana ha invitato la messicana a riprendersi il bronzo che si era meritato sul campo e glielo ha rimesso al collo lei stessa. "Chi ha fatto il regolamento non era un atleta e se lo era lo ha dimenticato – ha poi detto la Perez – perché è ingiusto che chi vinca una medaglia in gara non se la possa portare a casa. Non c'è giustificazione, è assurdo e non so se sia successo in precedenti competizioni, ma ehi… la medaglia non è mia, è sua". Un gesto di grande sportività, che ha ricevuto tantissimi applausi sui social.