Un tifoso dei Pirates si lancia nel vuoto durante la partita, poi la verità: "Non l'ha fatto apposta" Tragedia durante un match di baseball in America, con un tifoso dei Pirates che ha fatto un salto nel vuoto. È in condizioni critiche.

A cura di Marco Beltrami

Tutto il mondo del baseball è sotto shock e prega per le sorti di uno sfortunato tifoso. Un tifoso dei Pittsburgh Pirates è caduto dagli spalti in occasione del confronto dei Chicago Cubs. Un salto nel vuoto per questo ragazzo che ha riportato conseguenze gravissime. Le sue condizioni sono molto gravi, nonostante i repentini soccorsi. Nel frattempo nelle ultime ore sono spuntati nuovi dettagli sull'accaduto, grazie ad altri sostenitori presenti sugli spalti.

Durante il confronto, dopo una giocata vincente di Andrew McCutchen si è verificato il tremendo incidente. Un uomo che era presente sulle tribune, a quanto pare con il posto in prima fila, si è lanciato verso la balaustra e dopo aver scavalcato la stessa è caduto finendo nella pista all'esterno dello stadio. Un volo di 7 metri. Impatto tremendo, con il sostenitore che ha sbattuto violentemente anche la testa restando così esanime al suolo.

Shock in campo con i giocatori che dopo essersi fermati hanno iniziato a seguire gli sviluppi della vicenda. Alcuni si sono inginocchiati e hanno iniziato a pregare per il tifoso che è stato curato per circa cinque minuti dai sanitari sul posto. Poi è arrivata l'ambulanza con il trasporto in ospedale, con i Pirates che hanno diramato un comunicato per fare chiarezza sulle condizioni del tifoso:

Subito sono partite indiscrezioni su quanto accaduto, e sull'incidente. Un tifoso su X ha raccontato la sua versione dei fatti, visto che era posizionato nei pressi dello sfortunato ragazzo: "Ero seduto 5 file dietro di lui. Era ubriaco già dall'inning prima, si è strappato la maglietta e si è rovesciato addosso mezza birra. È saltato giù dal suo posto quando i Pirates hanno piazzato il colpo. È saltato su così in fretta, ed essendo ubriaco si è letteralmente lanciato giù dalla balaustra senza accorgersene. Non l'ha fatto apposta e nessuno l'ha spinto. Era lì con la sua ragazza, un amico e un'altra donna".