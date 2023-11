UFC 295, dove vederlo stasera in TV e streaming: orario in Italia, card e programma dell’evento Nella notte tra sabato 11 e domenica 12 novembre si terranno i combattimenti dell’UFC Card 295. Il clou è rappresentato da Prochazka-Pereira che ha in palio il titolo dei pesi massimi leggeri. Diretta su DAZN.

A cura di Alessio Morra

L'UFC torna a New York, e precisamente al mitico Madison Square Garden, dove la prossima notte ci sarà una lunga notte di incontri di MMA che avrà come clou la sfida tra Jiri Prochazka e Alex Pereira, che si scontreranno per il titolo dei pesi massimi leggeri UFC, che è rimasto vacante dopo la rinuncia del campione Jamahal Hill, che ha lasciato a causa della rottura del tendine d'Achille. L'incontro in Italia si potrà seguire su DAZN a partire dalle 4 del mattino di domenica 12 novembre.

Il titolo dei massimi leggeri dell'UFC è vacante, l'ex campione ha dovuto mollare la cintura per un serissimo infortunio. Jamahal Hill da giugno è fuori combattimento, ma ha già promesso che tornerà più forte di prima. Per la sua successione era stato organizzato un incontro tra Jon Jones, il campione dei pesi massimi, e Stipe Miocic. Ma Jones ha subito un infortunio e così quell'incontro è stato annullato. Sono stati scelti per il titolo dunque Jiri Prochazka, della Repubblica Ceca con un record più che invidiabile (29 vittorie, 3 pari, 1 sconfitta) e il brasiliano Alex Pereira, che è imbattuto dopo dieci incontri (8 li ha vinti).

Combattimento: Prochazka vs Pereira

Quando si disputa: domenica 12 novembre

A che ora: 4:00

Dove si combatte: Madison Square Garden, New York

Canale TV: DAZN

Streaming: DAZN

Competizione: UFC 295, Pesi massimi leggeri

Dove vedere Prochazka-Pereira in diretta TV e streaming: l’orario italiano

Sarà DAZN a trasmettere il combattimento tra Jiri Prochazka e Alex Pereira. La Main Card inizierà alle 2 ora di New York e prevede diversi incontri prima di Porchazka-Pereira, che non inizierà prima delle 4 ora italiana. Ma l'orario potrebbe slittare se si protrarranno gli incontri precedenti. Diretta TV e streaming in esclusiva su DAZN, con il commento di Alex Dandi.

Prochazka-Pereira e la Main Card 295

La card principale è quella relativa al combattimento per il titolo dei pesi massimi leggeri tra Prochazka e Pereira e non inizierà prima delle 4 ora italiana (di domenica 12 novembre). Dalle ore 2 inizieranno invece gli altri combattimenti che saranno: Pavlovich-Tom Aspinall; interterm dei pesi massimi, Mackenzie Dern-Jessica Andrade per il peso paglia femminile, Matt Frevola-Benoît Saint-Denis dei pesi leggeri e Diego Lopes contro Pat Sabatini valida per i pesi piuma.