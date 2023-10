UFC 294, dove vederlo stasera in TV e streaming: orario in Italia, card e programma dell’evento Questa sera alla Etihad Arena di Abu Dhabi sull’ottagono ci sarà il match Makhachev vs. Volkanovski che aprirà la Main Card dell’UFC 294. L’evento con la Preliminary Card inizierà alle 16:00, la sfida in questione non prima delle 20:00 italiane. In esclusiva su DAZN.

A cura di Alessio Pediglieri

Weekend di grande spettacolo per gli appassionati di MMA con l'evento clou dell'UFC 294. Dove l'attenzione verrà focalizzata soprattutto per la sfida Makhachev vs. Volkanovski 2, uno dei rematch più attesi dell’anno che si terrà questa sera a partire dalle 20:00 italiane, alla Etihad Arena di Abu Dhabi. Tra i match più attesi della serata di UFC 294 c'è appunto il main event tra Islam Makhachev (24-1) e Alexander Volkanovski (26-2) che si erano già affrontati nel febbraio 2023. In quell’occasione, vinse Makhachev per decisione unanime anche se il neozelandese fece una grande prestazione.

Volkanovski questa sera proverà a mettere fine al regno di Makhachev e lo farà in un match attesissimo da tutti gli appassionati. Tanti match interessanti a partire dalla Preliminary Card, che si apre con l’imbattuto Shara Magomedov (11-0) pronto ad affrontare il veterano Bruno Silva (23-9). Poi sarà il momento sull'ottagono di Nathaniel Wood (20-5) che affronterà Muhammad Naimov (9-2). Negli incontri preliminari occhi puntati su Javid Basharat (14-0) e Victor Henry (23-6) e sul match che chiude la prima parte dell’evento di Abu Dhabi, quello che vedrà l’inglese Muhammad Mokaev (10-0) affrontare Tim Elliot (20-12-1).

Passando alla Main Card, oltre alla mega sfida tra Makhachev e Volkanovski attenzione ai match tra Said Nurmagomedov (17-3) contro Muin Gafurov (18-5), Ikram Aliskerov (14-1) e Warlley Alves (15-6) e soprattutto il match tra, rispettivamente, il numero 2 e il numero 7 della divisione dei massimi leggeri Magomed Ankalaev (18-1-1) e Johnny Walker (21-7).

Dove vedere UFC 294 stasera in diretta TV e streaming: l’orario italiano

La Preliminary Card dell'UFC 294, sarà trasmessa su UFC Fight Pass a partire dalle ore 16:00 di sabato 21 ottobre, mentre l’orario di inizio della Main Card di UFC 294 con l'incontro Makhachev-Volkanovski è previsto per le ore 20:00 in diretta su DAZN. Un'esclusiva che sia in TYV sia in streaming è riservata all'utenza abbonata.

Makhachev-Volkanovski, Usman-Chimaev e la card di UFC 294

Le sfide più importanti per quanto riguarda la card di UFC 294 ovviamente sono concentrate questa sera dopo il "preliminary". Detto di Islam Makhachev vs. Alexander Volkanovski che aprirà i conti a partire dalle 20:00 italiane ecco tutto il programma della "Main Card" che prosegue con un'altra super sfida sull'ottagono con Kamaru Usman che sfiderà Khamzat Chimaev. A seguire Magomed Ankalaev vs. Johnny Walker, Ikram Aliskerov vs. Warlley Alves e a chiudere Said Nurmagomedov vs. Muin Gafurov.