Tyson reagisce in maniera brutale alla domanda di una giornalista: "Hai sentito quello che ho detto?" La conferenza di vigilia dell'attesissimo combattimento tra Mike Tyson e Jake Paul ha vissuto un momento di tensione quando l'ex campione del mondo dei pesi massimi ha risposto in maniera aggressiva alla domanda di una giornalista: "Non perderò, mi hai sentito?".

A cura di Paolo Fiorenza

Manca ormai pochissimo al match di boxe – che dire atteso in maniera spasmodica è riduttivo – tra Mike Tyson e Jake Paul: il 58enne ex campione dei pesi massimi e il 27enne youtuber datosi al pugilato incroceranno i pugni nella notte italiana tra venerdì 15 e sabato 16, davanti al tutto esaurito (80mila spettatori) dell'AT&T Stadium di Arlington, in Texas. Ci saranno regole particolari per il combattimento (8 round da due minuti ciascuno, guantoni un po' più grandi per attenuare appena i colpi) e una borsa enorme per i due pugili: ben 40 milioni di dollari per ognuno di loro, una cifra che fa capire bene come si sia fatto di tutto – nonostante il primo rinvio in seguito al riacutizzarsi dell'ulcera di Tyson – per arrivare al gong, con buona pace di chi reputa la sfida un'aberrazione alla luce della grande differenza di età tra i due, con annessi enormi rischi per Iron Mike. Tyson appare carico a mille, come dimostra la risposta molto aggressiva data a una giornalista nella conferenza di vigilia: "Hai sentito quello che ho detto?".

La risposta rabbiosa di Tyson a una giornalista: "Non perderò, mi hai sentito?"

La reporter ha chiesto al picchiatore di Brooklyn cosa avrebbe perso qualora fosse uscito sconfitto contro Paul, insomma che cosa avrebbe significato per la sua storia. "Non perderò", ha risposto seccamente Tyson. Al che la giornalista ha continuato con la sua domanda, ma è stata interrotta da un rabbioso Mike, che ha scandito nuovamente, alzando la voce: "Non perderò, hai sentito cosa ho detto?". Parole accompagnate dal boato di gran parte dei presenti in sala. "Grazie", ha pensato bene di tagliare corto a quel punto la donna.

Tyson è come un leone in gabbia, ne ha abbastanza degli impegni mediatici e insiste che è pronto a combattere, dopo essersi allenato duramente per mesi, aver fatto tante rinunce e scolpito nuovamente il suo fisico, come si è visto chiaramente nei video pubblicati sui social. Il problema per lui sarà la tenuta, secondo molti la sua unica chance è quella di vincere per KO al primo round, altrimenti andrà velocemente a corto di fiato e il più giovane Paul ne farà un sol boccone. "Sono pronto a combattere. Ho detto tutto quello che avevo da dire – ha aggiunto Iron Mike nella conferenza – Non c'è altro da dire. Non vedo l'ora di combattere". Ancora qualche ora e sapremo come andrà a finire.