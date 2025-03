video suggerito

Deschamps ingannato da un giornalista con una domanda su un giocatore della Croazia che non esiste

A cura di Vito Lamorte

Didier Deschamps ingannato da un giornalista con una domanda su un giocatore della Croazia che non esiste. Un momento alquanto imbarazzante si è verificato durante la conferenza stampa organizzata alla vigilia della partita che la Francia giocherà contro la selezione croata, valida per il ritorno dei quarti di Nations League: un giornalista che ha dichiarato di lavorare "per TMC" ha cercato di mettere in difficoltà il CT dei transalpini con una domanda provocatoria e ingannevole.

"Abbiamo visto la Croazia ruotare molto il suo attacco nelle ultime partite con Kramaric, Matanovic, Petkovic, Perisic… Non hai paura di vedere il giovane ‘Baleglawic' iniziare domani sera? Sta vivendo un grande anno nel 2025. Hai preparato un piano per contrastarlo?" ha chiesto il giornalista. Deschamps ha tentennato e ha risposto "Conosciamo tutti gli avversari" ma in Francia sono convinti che si sia accorto di quanto accaduto solo dopo la fine della conferenza.

La conferenza stava scivolando via senza troppi problemi, affrontando temi del match di andata (vinto dalla Croazia per 2-0) e della gara che si giocherà allo Stade de France, e ad un certo punto è arrivata questa domanda che ha stravolto un po' la situazione e ha destato un certo clamore in Francia. A riportare il video dell'accaduto è RMC Sport.

Mentre i primi quattro nomi menzionati si riferiscono a giocatori esistenti (Kramaric, Matanovic, Petkovic e Perisic), che tutti conoscono anche se non tutti sono stati convocati per questi impegni, "Baleglawic" è del tutto inventato ma la risposta di Deschamps non è parsa prontissima: "Conosciamo tutti gli avversari. Se sapete chi è titolare per i croati, mi interessa. Io non lo saprò prima di domani sera (oggi, ndr). Monitoriamo gli avversari e, nelle informazioni che possiamo dare ai nostri, tutti i giocatori in lista potrebbero essere in campo a un certo punto, dall'inizio o in corso".

Questa risposta ha destato un certo sconcerto in Francia e molti sono convinti che il CT dei Blues si sia accorto di quanto accaduto solo dopo la fine della conferenza stampa. Da diverse ore, oltre le Alpi, si discute di quanto accaduto e si è scatenato una discussione proprio sulle conoscenze degli avversari dell'attuale commissario tecnico della Francia, nazionale vice-campione del mondo in carica.