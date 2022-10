Tragedia alla Maratona di Londra: si accascia a 2 miglia dall’arrivo e muore a 36 anni Epilogo da dimenticare per l’attesissima Maratona di Londra, con un partecipante che nel finale è stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo.

Una festa dello sport che purtroppo si è rivelata una tragedia. La maratona di Londra non è stata solo la classica occasione per condividere una bellissima giornata all'insegna del divertimento e dell'attività fisica per migliaia di persone. L'atmosfera gioiosa è stata messa da parte nel finale, a causa di un terribile fuori programma: un corridore ha accusato un malore che purtroppo si è rivelato fatale.

Atleti professionisti, amatori, appassionati e gente comune di tutta l'età. Un fiume di persone, ben 40mila, ha colorato Londra (estenuante percorso di 26,2 miglia da Greenwich Park a The Mall) in occasione della TCS London Marathon 2022. Proprio nel finale però tutto è cambiato dopo che un uomo si è accasciato al suolo. Inizialmente chi gli era vicino ha pensato ad un momento di stanchezza, che aveva costretto il corridore allo stop. Purtroppo dopo qualche secondo tutti si sono resi conto della gravità della situazione e sono intervenuti i soccorsi.

Tutto è accaduto, proprio quando si era prossimi al traguardo a due miglia dal termine della gara. Per l'atleta non c'è stato nulla da fare, nonostante l'arrivo in tempi relativamente brevi dell'ambulanza: il corridore è deceduto dopo il trasporto in ospedale con il malore che si è rivelato fatale. Negli occhi di tutti è rimasta immortalata una scena da brividi, con l'uomo a terra e soccorso dagli addetti ai lavori mentre gli altri corridori proseguivano il loro percorso.

Al Sun una delle persone presenti sulla scena ha dichiarato: "È così incredibilmente triste. Avevo pregato affinché non finisse così. I miei pensieri e le mie preghiere vanno alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento difficile e al personale medico che ha cercato così disperatamente di aiutarlo. Speravo che ce l'avrebbe fatta, i soccorsi sono stati così veloci".

A confermare il tutto ci hanno pensato anche gli organizzatori, che hanno diramato un comunicato ufficiale sulla tragedia: "Con profonda tristezza confermiamo la morte di un partecipante alla TCS London Marathon 2022. Un uomo di 36 anni del sud-est dell'Inghilterra è crollato tra il miglio 23 e 24. Sebbene abbia ricevuto cure mediche immediate e un'ambulanza fosse sul posto entro tre minuti, è morto più tardi in ospedale. Tutti coloro che sono coinvolti nell'organizzazione della Maratona di Londra desiderano esprimere le più sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. La famiglia ha richiesto la privacy e nessun ulteriore dettaglio verrà rilasciato in accordo con i loro desideri. La causa del decesso sarà stabilita successivamente tramite visita medica".