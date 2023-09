The Rock affianca un pullman turistico a Beverly Hills: la sua domanda lascia tutti di stucco The Rock ha dimostrato ancora una volta perché è così amato da tutti: il wrestler e attore di origini samoane ha sorpreso un gruppo di turisti a Beverly Hills. Non potevano credere ai loro occhi.

A cura di Paolo Fiorenza

The Rock, al secolo Dwayne Johnson, è uno dei personaggi più amati dello star system americano, non solo per la grande popolarità acquisita come sportivo nel wrestling (recentemente è tornato a combattere) e come attore nel cinema, ma anche per alcuni gesti di grande generosità compiuti nel privato, l'ultimo dei quali postato qualche ora fa sul proprio profilo Instagram. Il 51enne lo aveva annunciato e lo ha fatto: ha regalato una meravigliosa casa a un lottatore meno fortunato di lui, Themba Gorimbo.

La storia di questo 32enne atleta dello Zimbabwe aveva molto colpito The Rock: Gorimbo aveva perso entrambi i genitori da bambino, ma nonostante condizioni molto difficili aveva rimontato la vita riuscendo a debuttare e vincere in UFC, la principale organizzazione di MMA. Pur squattrinato, il lottatore aveva tuttavia deciso di utilizzare i 7000 dollari vinti per far costruire un pozzo nel suo villaggio in patria, in modo da consentire di avere acqua potabile. Era dunque rimasto con soli 7 dollari sul conto, non avendo neanche dove dormire la notte.

The Rock ha visto nel generoso Themba qualcuno che come lui aveva lottato per farcela, non rinunciando nel contempo ad ascoltare il suo cuore, ed allora ha deciso di dargli un tetto, ma non qualcosa di provvisorio o raccogliticcio: una bellissima casa, con tanto di frigo pieno, mostrata in un video su Instagram.

"Themba Gorimbo porta la sua famiglia nella sua nuova casa!!! La sua bella famiglia è volata dallo Zimbabwe – ha scritto The Rock a corredo del filmato – Themba sta appena iniziando la sua carriera UFC e stava dormendo su un divano in palestra con soli 7 dollari sul conto. Ci sono passato per quella strada. Non conoscevo Themba ma volevo aiutarlo: ho chiamato la nostra amica di famiglia Jodi a Miami e le ho detto: ‘Ho bisogno di una casa'. Jodi ha trovato loro la casa perfetta. Famiglia felice!!! Faccio il tifo perché Themba ce la faccia e con un duro lavoro e un po' di fortuna il suo sogno di diventare campione UFC un giorno potrebbe realizzarsi".

Qualche ora prima The Rock aveva pubblicato un altro video, in cui mostrava un altro aspetto del suo carattere: la grande empatia con le altre persone. Johnson ha sorpreso un gruppo di turisti che si trovavano su un pullman per vedere le case delle celebrità a Beverly Hills, a Los Angeles. "Ehi, ragazzi, sapete dove posso trovare The Rock?" ha chiesto dalla sua macchina ai passeggeri del bus, che sono trasaliti increduli iniziando poi a filmare tutto coi propri telefonini. Dopo aver scambiato qualche saluto con loro, The Rock ha domandato se l'autista già li avesse portati a casa sua. "Non ancora", ha risposto uno dei turisti. "Va bene, continuate così", ha replicato il gigante di origini samoane suscitando le risate nel gruppo.

"Ehi, voglio solo vedere The Rock – ha scritto scherzando a fianco al video – Se voi visitatori di Hollywood vedete mai un grande vecchio camioncino arrivare vicino al vostro autobus turistico, non abbiate paura, è solo il campione del popolo che cerca tacos gratis e si diverte. Godetevi il ​​mio quartiere e state lontano da casa mia. Questo genere di cose è sempre la parte migliore della fama, tante facce felici". Impossibile non volergli bene.