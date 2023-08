The Rock regala una casa al lottatore che aveva solo 6 euro sul conto: la sua storia lo commuove Dwight Johnson ha mantenuto la promessa e ha aiutato concretamente Themba Gorimbo, il lottatore che aveva solo 7 dollari sul suo conto, comprandogli una casa nuova di zecca.

A cura di Marco Beltrami

Dwayne "The Rock" Johnson dopo aver letteralmente sfondato nel mondo del wrestling si è preso anche quello del cinema diventando una delle star più popolari e pagate di Hollywood. Questo però non gli ha mai fatto dimenticare le sue origini o cambiare la sua indole generosa. Sempre pronto ad aiutare il prossimo e rendersi utile, il gigante di origini canadese e samoane ha recentemente regalato emozioni e sorrisi ad un lottatore non troppo fortunato, Themba Gorimbo.

Questo atleta 32enne nato nello Zimbabwe ha una storia molto particolare alle sue spalle. Combattente nei pesi welter ha trascorso la maggior parte della sua carriera nell'EFC (Extreme Fighting Championship). Si è fatto da solo il ragazzo africano che ha dovuto lavorare sin dalla giovane età scavando illegalmente alla ricerca dei diamanti, dopo aver perso sua mamma a nove anni e suo padre quattro anni dopo. Ha rischiato di prendere brutte strade Themba che è finito anche in carcere, prima di dedicarsi allo sport e al combattimento.

Dopo tantissimi sacrifici sono arrivate le prime soddisfazioni con il debutto in UFC e la prima vittoria. La sua situazione economica però non è migliorata in maniera sostanziale anche perché, Gorimbo ha utilizzato la maggior parte dei guadagni ovvero 7mila dollari per inviare denaro a casa sua nel villaggio dello Zimbabwe. Così ha aiutato la sua gente a comprare un pozzo, per permettere di avere acqua potabile sicura.

La sua storia è diventata molto popolare quando si è scoperto che sul conto in banca gli erano rimasti poco più di 7 dollari (circa 6 euro). Dwight Johnson non è rimasto insensibile alle vicende di Themba Gorimbo, in cui ha trovato similitudini con il suo passato. Prima di diventare "The Rock", il wrestler aveva problemi economici ed è stato costretto a vivere praticamente in macchina anche lui con appena 7 dollari sul conto corrente.

E infatti ha ricordato: "Quando ho scoperto che avevi 7 dollari sul tuo conto in banca, so com'è. Ero qui a Miami quando avevi $ 7, ma poi vinci anche il tuo secondo combattimento, vendi il tuo kit di combattimento, compri un pozzo d'acqua per il tuo villaggio nello Zimbabwe in modo che la tua gente possa avere acqua pulita. Perché avresti potuto prendere quei soldi e metterli su una macchina, su un appartamento, ma non l'hai fatto. Ti sei preso cura della tua gente, e questo dice esattamente chi sei, ed è per questo che sono volato fino in fondo. Solo per guardarti negli occhi e dirti che ti coprivo le spalle".

Promessa mantenuta dunque da parte della star del cinema che però non si è limitato a questo. Dopo aver visto dove dormiva Themba, ovvero su un divano circondato da bagagli, Dwight non ci ha pensato su due volte e si è messo subito in moto per aiutarlo. Innanzitutto gli ha suggerito di accompagnarlo a visitare la casa di un amico, senza però spiegargli altri particolari. Quando sono entrati nell'abitazione ecco la sorpresa per Gorimbo che ha trovato foto sue e della sua famiglia sui muri.

The Rock ha poi consegnato la chiave al lottatore spiegandogli che quella sarebbe stata la sua nuova casa, comprata proprio per lui: "Volevo guardarti negli occhi e volevo dirti bentornato a casa". Lacrime a non finire da parte di Gorimbo che ha poi promesso di utilizzare i soldi che stava risparmiando per acquistare un'abitazione, per costruire un altro pozzo nella sua terra natale, lo Zimbabwe: "Mi hai ispirato a lavorare sodo. Diventerò un campione, fidati di me".

E tutto è stato immortalato in un video pubblicato sui social da Dwight Johnson per chiudere il cerchio: "Benvenuto a casa, tu e la tua famiglia vi godete il vostro nuovo vicino. Le luci sono accese. Le bollette sono pagate. Continua a prenderti cura della tua gente, e io sono onorato di svolgere un ruolo molto, molto piccolo nel tuo viaggio da $ 7. Ci sono stato anch'io. Hai un fratello alle tue spalle. Mettiamoci al lavoro su quel sogno di diventare un campione un giorno. Bentornato a casa".