Solo 10 squadre di Serie A si sono congratulate con l’Inter per la vittoria dello Scudetto Quasi la metà delle squadre della Serie A non ha ancora fatto i complimenti, almeno pubblicamente, all’Inter per il 20° Scudetto appena conquistato aritmeticamente dopo aver battuto il Milan nel derby. Solo dieci club lo hanno fatto nelle ore successive al match, Atalanta e Sassuolo si sono poi aggiunte il giorno successivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Battendo il Milan nel concitato derby di San Siro, l'Inter ha chiuso con largo anticipo la pratica Scudetto conquistando l'aritmetica certezza con ben cinque giornate d'anticipo. Una degna conclusione per una cavalcata in solitaria che ha visto i nerazzurri di Simone Inzaghi dominare la Serie A rifilando distacchi abissali alle dirette inseguitrici. E, al di là delle sempre presenti polemiche per alcuni episodi arbitrali, tutti hanno riconosciuto la superiorità della formazione meneghina che grazie ad un rendimento costante di alto livello ha vinto con merito il titolo che vale la seconda stella.

Se tutte le concorrenti hanno riconosciuto il meritato trionfo, lo stesso non si può dire per coloro che si sono pubblicamente congratulati con il club nerazzurro per la conquista del titolo. Solo metà delle squadre che militano attualmente in Serie A infatti hanno, nelle ore successive al derby, fatto i complimenti all'Inter pubblicando un tweet sul proprio profilo ‘X' con quello che ormai è l'atto di cortesia e di fairplay più consueto nell'epoca dei social network.

Conti alla mano infatti sono state solo 10 le società di Serie A che nella serata del 22 aprile hanno fatto un tweet e postato un messaggio di congratulazioni all'Inter per la meritata vittoria di uno Scudetto storico. Lo hanno fatto i campioni d'Italia uscenti del Napoli, così come gli storici rivali della Juventus. Lo ha fatto la Lazio del presidente Lotito, la Fiorentina di Commisso, il Torino di Cairo e il Monza della famiglia Berlusconi e di Galliani e tre delle squadre che stanno lottando per la salvezza (Lecce, Cagliari e Frosinone).

Nella mattinata del giorno successivo si sono aggiunte poi anche l'Atalanta e il Sassuolo che hanno pubblicato un messaggio sul proprio account ufficiale congratulandosi con l'Inter per il successo ottenuto la sera prima.

Quanto alle altre squadre invece, ad ora, silenzio assoluto. Un silenzio che però fa rumore nel momento in cui a non congratularsi con l'Inter per il suo 20° Scudetto sono i rivali cittadini del Milan che dopo essere sconfitti nel derby e assistito ai festeggiamenti dei nerazzurri, almeno sui social, non hanno espresso loro alcun tipo di complimento per il titolo appena vinto.

Ma i rossoneri non sono stati gli unici in Serie A a non esprimere pubblicamente su ‘X' le congratulazioni all'Inter per la vittoria del campionato. Silenzio infatti, finora, anche da parte della Roma dei Friedkin, del Bologna e di Genoa, Verona, Empoli, Udinese e Salernitana.