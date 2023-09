Clamoroso ritorno di The Rock nella notte: Dwayne Johnson torna a combattere nella WWE, è un trionfo The Rock è tornato clamorosamente a combattere nel wrestling dopo quattro anni di ritiro: il pubblico è impazzito, è stato un trionfo.

A cura di Paolo Fiorenza

The Rock è tornato a combattere a sorpresa nel wrestling dopo quattro anni di assenza ed è stato un trionfo. Dwayne Johnson aveva annunciato il ritiro dalla lotta professionistica nel 2019: il 4 ottobre di quell'anno aveva fatto la sua ultima apparizione televisiva, in occasione di SmackDown. E proprio nel medesimo show della WWE, andato in scena nella notte italiana, il 51enne leggendario lottatore ed attore è clamorosamente tornato sul ring, facendo impazzire il pubblico presente nell'arena e schizzare i rating televisivi.

L'episodio di Smackdown – che si svolgeva a Denver in Colorado – si è aperto con Pat MCAfee che faceva un discorso al pubblico, successivamente interrotto da Austin Theory, che gli ha detto che avevano degli affari in sospeso. Mentre l'atmosfera si surriscaldava tra i due, nell'arena gremita hanno cominciato a diffondersi le note di "If you smell…", ovvero la canzone iconica che accompagna l'ingresso di The Rock. A quel punto tutti hanno capito che cosa stava per accadere e il pubblico è esploso come davanti all'apparizione di un semidio.

Ma non era finita, perché non si trattava di un cameo o di qualcosa fuori dal ring: Johnson era lì per combattere. Theory ha provato a resistere all'impatto incredibilmente carismatico dell'amatissimo wrestler, ma The Rock ci ha messo poco a mettersi sulle spalle tutti gli spettatori presenti, stabilendo con loro il contatto empatico che da sempre lo caratterizza. Prima ha fatto cantare al pubblico un coro offensivo contro Theory ("asshole"), poi ha detto che entro tre secondi lo avrebbe preso a calci per tutta Denver.

Mentre scandiva il conto alla rovescia, il suo avversario è partito colpendolo ed è stato l'inizio del combattimento, vinto nel tripudio del pubblico da The Great One con due sue classiche mosse: uno ‘spinebuster' seguito da un ‘people's elbow'.

Dopo aver steso Austin Theory, The Rock è apparso più tardi anche in un segmento del backstage assieme a John Cena, che ha detto semplicemente: "Bentornato a casa!". Che sia stata una sporadica apparizione oppure il preludio ad un reinserimento stabile nel roster della WWE lo scopriremo nei prossimi mesi.