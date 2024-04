video suggerito

The Rock fa un regalo pazzesco a un addetto alle pulizie: "È tuo, assieme a 100mila dollari" The Rock si è reso protagonista ancora una volta di un gesto di grande generosità. Lo ha fatto nel ricordo di suo padre, che aveva anch'egli un'impresa di pulizie: "Mi sentivo come se mio padre fosse ancora qui con me e potessi renderlo felice".

A cura di Paolo Fiorenza

The Rock, nome d'arte nel wrestling e nel cinema di Dwayne Johnson, è noto per i suoi atti di grande generosità: in passato ha regalato anche case a persone in difficoltà, e pure stavolta il cuore gli si è spalancato quando ha appreso una storia che lo ha toccato nel profondo, anche perché ci ha visto qualcosa che gli ha riportato alla mente suo padre. Il 51enne lottatore, tornato recentemente alla WWE in maniera spettacolare dopo tanti anni di assenza dal ring, ha donato il suo camion personale e 100mila dollari (oltre 93mila euro al cambio) al padre single Ricardo Garza, che gestisce un'impresa di pulizie simile a quella che aveva il padre di Johnson.

The Rock è un personaggio amatissimo dello star system americano

Garza fa le pulizie per sostenere la sua famiglia, ha cresciuto da solo suo figlio Isaiah, come ha raccontato a The Rock nel commovente video pubblicato da quest'ultimo sui proprio social: "Tutte le cose che abbiamo attraversato sono state così difficili. L’ho cresciuto da solo, è stata dura, amico". L'uomo è da sempre un grande tifoso del wrestler: ha rivelato che 20 anni fa si è fatto lo stesso tatuaggio del Brahma Bull che ha Johnson. Quando gli è stato chiesto perché ha fatto a Garza questi regali, The Rock ha risposto: "Prima di tutto, per il buon lavoro che fai. Ho una cosa che potrebbe fare la differenza, ed è per questo che te l'ho data. Mi manca anche mio padre, e tuo figlio parla così bene di te. Te lo meriti".

Rocky Johnson, il padre di The Rock, è scomparso nel 2020, ed è evidente che la storia di Garza ha colpito il wrestler anche per questo: "Se mio padre fosse qui, gli darei questo camion", ha detto. Il video mostra il momento toccante in cui il lottatore prende da parte Ricardo e Isaiah e gli dice che il suo camion adesso appartiene a loro: "E vi darò anche 100mila dollari, ok?". Al che entrambi scoppiano a piangere e il figlio abbraccia il padre dicendogli "Ti voglio bene", mentre anche Johnson è visibilmente commosso.

Nel suo post a corredo del video, The Rock ha raccontato il perché del suo gesto e dato sfogo alle sue emozioni: "A volte mi manca semplicemente mio padre. Vorrei potergli dare il mio camion o dargli un po' di soldi. Quando ho incontrato il padre di Isaiah, Ricardo, mi ha subito ricordato il mio vecchio. Gran lavoratore, ha lottato con momenti difficili, ma ha sempre fatto quello che poteva per prendersi cura della sua famiglia. Mio padre ha persino aperto un'impresa di pulizie, proprio come il padre di Isaiah. E proprio come mio padre allora, l'unica cosa di cui Ricardo aveva bisogno era un camion per tutte le sue attrezzature e per andare e tornare dal lavoro".

"Ho dato a Ricardo il mio camion personale. Ho dato dei soldi a Ricardo – ha continuato The Rock – Penso che in un certo senso, in questo momento con Ricardo, mi sentivo come se mio padre fosse ancora qui con me e potessi renderlo felice. Mi ha fatto emozionare. Vi amo entrambi, Isaiah e Ricardo. Adoro il legame padre-figlio che avete. Prendetevi cura l'uno dell'altro. Aggrappatevi a quella speranza. Mi manca il mio vecchio".