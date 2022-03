Tamberi vola ancora! Gimbo vince il bronzo ai Mondiali indoor, con la bandiera ucraina sul braccio Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia di bronzo nel salto in alto ai Mondiali indoor di Belgrado.

A cura di Paolo Fiorenza

Grandissimo risultato di Gianmarco Tamberi, piazzatosi terzo nella gara di salto in alto ai Mondiali indoor di Belgrado: medaglia di bronzo eccezionale per il campione olimpico di Tokyo, arrivato in Serbia con pochissima preparazione. Il 29enne marchigiano ha saltato 2.31, mancando poi i tre tentativi a 2.34. L'oro è andato al coreano Woo con 2.34, l'argento al sorprendente svizzero Gasch (stessa misura dell'azzurro, 2.31, ma con meno salti), il bronzo ex aequo a Tamberi e al neozelandese Kerr.

Gianmarco Tamberi mostra i colori della bandiera ucraina

