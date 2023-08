Tamberi oggi alla Diamond League di Atletica: a che ora gareggia e dove vederlo in TV e streaming Gianmarco Tamberi tornerà a gareggiare oggi, giovedì 31 agosto 2023, in occasione della tappa della Diamond League che andrà in scena a Zurigo. Le gare verranno trasmesse in diretta TV dalla Rai, in chiaro, e da Sky.

A cura di Vito Lamorte

Gianmarco Tamberi si prepara a tornare in pedana della Diamond League di Zurigo dopo la medaglia d'oro vinta ai Mondiali di atletica di Budapest 2023 che fa seguito a quella europea di Monaco di Baviera del 2022 e quella alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'atleta marchigiano tornerà in gara oggi, giovedì 31 agosto, e sarà

Nella gara di salto in alto maschile sarà presente anche Mutaz Barshim, con cui ha condiviso il primo gradino del podio olimpico: oltre all'amico-rivale, con cui si erano incrociati a luglio in Diamond League a Chorzow e il qatarino vinse con 2.36 contro il 2.34 di Gimbo, ci saranno anche il sudcoreano Sanghyeok Woo (Campione del Mondo Indoor), il tedesco Tobias Potye (2.34 in stagione), il cubano Luis Enrique Zayas (2.33 ai Mondiali) e atleti meno quotati come il giapponese Ryoichi Akamatsu, lo svizzero Loic Gasch, i neozelandesi Hamish Kerr e Brandon Starc, lo statunitense Shelby McEwen.

Tamberi sarà di nuovo impegnato in Svizzera, lunedì a Bellinzona, prima di concludere la sua stagione.

A che ora gareggia Tamberi alla Diamond League 2023 di Zurigo

La gara di salto in alto degli uomini a Zurigo della Diamond League 2023 è prevista per le ore 18:48. Questo l'elenco degli iscritti:

Ryoichi Akamatsu (JPN)

Mutaz Essa Barshim (QAT)

Loïc Gasch (SUI)

Hamish Kerr (NZL)

Tobias Potye (GER)

Brandon Starc (AUS)

Gianmarco Tamberi (ITA)

Sanghyeok Woo (KOR)

Luis Enrique Zayas (CUB)

Dove vedere la gara di Tamberi in diretta TV in chiaro e in streaming

Le gare della Diamond League 2023 verranno trasmesse in diretta TV in Italia in chiaro sui canali RAI e via satellite su Sky Sport. Si potranno seguire anche in streaming su Rai Play, su Sky-Go e su NOW. L’evento verrà trasmesso giovedì in diretta tv su Rai 3 (dalle ore 20.10) e Sky Sport Arena (dalle 20.00).

L'incontro verrà inoltre reso visibile in streaming in alcuni territori nella pagina ufficiale di YouTube di Wanda Diamond League.