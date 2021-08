Tamberi fino allo sfinimento: “Ho paura di dormire, non voglio svegliarmi da questo sogno” È stata una lunga notte a Casa Italia per i nostri due ragazzi d’oro alle Olimpiadi. Gianmarco Tamberi è ancora incredulo e non vuole prendere sonno: “Sono le 6 di mattina e ho paura di andare a dormire, non voglio svegliarmi da questo sogno che sembra cosi tanto realtà!”. E lo dice anche a Mario Draghi al telefono…

A cura di Paolo Fiorenza

Da qualche ora Gianmarco Tamberi è campione olimpico di salto in alto: il doppio oro vinto con Jacobs a Tokyo in una manciata di minuti è già storia. Una gioia così grande da sconfinare nell'incredulità: è il sentimento che accompagna il 29enne di Civitanova Marche fino alla sua stanza nel villaggio olimpico. È quasi notte in Italia ed ormai alba in Giappone, ma Tamberi non riesce a prendere sonno. Anzi, non vuole, come scrive sul proprio profilo Instagram: "Sono le 6 di mattina e ho paura di andare a dormire… non voglio svegliarmi da questo sogno che sembra cosi tanto realtà!".

Gimbo era tornato a Casa Italia assieme a Jacobs, ed anche in questa occasione aveva espresso scherzosamente tutti i suoi dubbi nel sentire le parole del velocista: "Siamo due campioni olimpici". "Ma veramente? È vero?", aveva ribattuto, in un video caricato nelle sue storie. Sì che è tutto vero, ed è anche meravigliosamente bello.

Sempre scanzonato e col sorriso contagioso, Tamberi aveva dato luogo sulla pista di Tokyo ad un vero show dopo che il suo oro era stato doppiato da quello di Jacobs: salti, urla, risate e scherzi in diretta durante i numerosi collegamenti, come quello andato in scena sulla TV svedese. Anche lui, come il velocista, aveva ricevuto la telefonata di Mario Draghi, che dall'Italia – tramite lo smartphone del presidente del Coni Malagò – gli aveva fatto i complimenti per aver dato lustro al nostro Paese. Ed anche in questa circostanza Tamberi era stato tutto fuorché ‘istituzionale' nel suo approccio col Premier: "Sono un po' euforico, è pazzesco, è pazzesco, io non ci credo". Quando si sveglierà, dopo essere crollato per sfinimento, capirà che è tutto vero: è lui l'uomo che salta più in alto al mondo.