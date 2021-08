Marcell Jacobs interrompe l’intervista per una telefonata: “E’ per te, è il Presidente” Durante un’intervista subito dopo aver conquistato l’oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo, Marcell Jacobs è costretto a fermarsi e rispondere al telefono: “Il presidente, vuole parlarti”. E’ Mario Draghi, primo Ministro italiano che su vuole complimentare col velocista azzurro. Un attimo di imbarazzo, poi la chiacchierata lontano da occhi e orecchie indiscrete.

Un oro che vale moltissimo, sia in termini personali che sportivi, ma anche di notorietà. Perché Marcell Jacobs è salito alla cronaca questo pomeriggio subito dopo aver strabiliato l'Italia e il mondo con il nuovo record europeo nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo che gli sono valsi l'oro olimpico, il primo ella storia dell'atletica italiana in questa disciplina. Una notorietà improvvisa e totale, tanto da ricevere i complimenti dalle più alte cariche dello Stato, con il Presidente della repubblica Sergio Mattarella che si è complimentato con il velocista azzurro e Gianmarco Tamberi, oro nel salto in alto, sempre a Tokyo.

Ma non c'è stato solo il Capo dello Stato a voler complimentarsi con Jacobs dopo l'impresa olimpica. Sul web impazza in queste ore anche un altro filmato, oltre quello della sua gara in 9″80, che lo ritrae mentre viene intervistato a commentare la sua vittoria. Tutto normale, con domande del giornalista e le risposte dell'atleta azzurro quando d'improvviso, si avvicina fuori campo uno dello staff italiano e porge a Marcell Jacobs un cellulare: "E' Mario Draghi, il Presidente del Consiglio, vuole parlare con te". Un attimo di stupore da parte del velocista italiano e poi il telefono all'orecchio, interrompendo l'intervista e allontanandosi da sguardi e orecchie indiscrete.

Cosa si saranno detti l'atleta e il la seconda carica dello Stato? Vietato sapersi anche se poi sono trapelate comunque le frasi più importanti del veloce colloquio telefonico in cui il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha invitato Jacobs e Tamberi a Palazzo Chigi una volta rientrati in Italia. Un ulteriore esempio di stima e rispetto nei confronti dei due atleti e delle loro straordinari prestazioni a Tokyo. Il tutto a margine anche del messaggio di Sergio Mattarella che dal Quirinale ha espresso il personale "grande apprezzamento e soddisfazione".

Entusiasmo e felicità che ha contagiato nel Villaggio Olimpico tutta la spedizione azzurra come è testimonianza l'Italbasket che ha atteso l'arrivo dei due ragazzi d'oro: Tamberi e Jacobs, registrando abbracci e sorrisi, tutto immortalato dalle stories instagram di Stefano Tonut.