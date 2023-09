Straodinaria Bebe Vio: è oro nel fioretto paralimpico ai Mondiali di Busan con una finale perfetta La campionessa azzurra ha conquistato la medaglia più preziosa nella finale di fioretto femminile B ai Mondiali in Corea del Sud: 15-1 il risultato in pedana contro Jana. Italia protagonista con altri due argenti e un bronzo.

A cura di Alessio Pediglieri

Bebe Vio con la medaglia d’oro (credits: Federscherma)

Grand'Italia alla prima giornata della Coppa del Mondo di scherma paralimpica di Busan dove i colori azzurri hanno subito trionfato nel migliore dei modi. A trascinare la delegazione italiana, la solita intramontabile Bebe Vio che si prende la medaglia d'oro nel fioretto femminile B. Ma c'è spazio per festeggiare anche l'ottimo argento conquistato da Andreea Ionela Mogos nel fioretto femminile A e la stessa medaglia ottenuta da Edoardo Giordan, per la sciabola maschile A. Chiude il trionfo azzurro alla prima giornata, il bronzo nella sciabola maschile A di Matteo Dei Rossi.

Dunque, l'Italia fa subito festa e incetta di medaglie in Corea del Sud in pedana, confermandosi tra le migliori nazionali di scena ai Mondiali paralimpici con la solita Bebe Vio che si è totalmente ripresa dopo l'infortunio, inanellando il quarto successo in quattro appuntamenti iridati. Dopo Pisa, Nimes e Varsavia è stata la volta di Busan con una prova iniziata in modo brillante già dalle prime fasi, superate senza problemi.

Tutti i medagliati azzurri alla 1a giornata dei Mondiali di Scherma paralimpica in Corea del Sud (credits: Federscherma)

Nei quarti di finale la campionessa classe 1997 ha superato la georgiana Irma Khetsuriani con un netto 15-5 raggiungendo così la certezza di una medaglia ma in semifinale non si è certo fermata: la giapponese Anri Sakurai viene regolata senza problemi con un eccellente 15-2 che vale il match per l’oro. La vittoria è arrivata altrettanto puntualmente sulla thailandese Jana, numero 1 del ranking mondiale, dove non c'è stata assolutamente storia: 15-1 lo straordinario risultato in pedana dove Vio è stata praticamente perfetta.

Fioretto femminile che ha regalato un'altra gioia di giornata, con l'argento ottenuto da Andreea Ionela Mogos con la torinese che in semifinale vince nettamente per 15-6 sulla georgiana Tibilashvili e conquista la finale dove cede solamente all'ungherese Hajmasi, bravissima a conquistare l'oro dopo un confronto in pedana tiratissimo e conclusosi 15-12. Soddisfazioni anche nella scherma maschile con altre due medaglie nella sciabola maschile A. Argento per il numero 1 del mondo, Edoardo Giordan, che si è confermato uno degli sciabolatori più forti in circolazione e medaglia di bronzo per Matteo Dei Rossi.