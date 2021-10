Splendide le farfalle azzurre, si tingono d’argento ai Mondiali di Ginnastica Ritmica Ai Mondiali di Kitakyushu, le ragazze azzurre della Ginnastica Ritmica hanno conquistato una straordinaria medaglia d’argento, seconde solamente alla Russia. Punteggio finale di 86.00 e secondo posto che conferma la qualità assoluta delle nostre Farfalle dopo il bronzo olimpico a Tokyo.

A cura di Alessio Pediglieri

Una gara intensa e straordinaria con le farfalle azzurre che si aggiudicano la medaglia d'argento ai Mondiali di Ginnastica Ritmica che si stanno svolgendo a Kitakyushu. Un'Italia protagonista con un complessivo di 86.00 che vale il secondo posto assoluto, dietro solamente alla Russia, dimostratasi ancora una volta impeccabile in pedana. Terza la Bielorussia che ha conquistato il bronzo davanti alla Cina e al Giappone, rispettivamente quarta e quinta nazionale ai piedi del podio.

Dopo lo splendido bronzo conquistato ai Giochi olimpici, la nazionale italiana ha confermato ancora una volta di possedere tutte le carte in regola per puntare in alto e inseguire il sogno iridato, alla fine solamente accarezzato e che manca dal 2018.

Il trionfo della nazionale russa, che ha mantenuto fede ai pronostici conquistando l’Oro

Il Giappone, dunque, riporta il sorriso all'Italia della ritmica, bissando la medaglia conquistata alle ultime Olimpiadi di Tokyo. Allora le Farfalle avevano strappato solamente il bronzo, oggi si sono migliorate, conquistando il secondo posto assoluto seconde alla sola Russia. Una prova complessiva che era prevista ma che ha stupito ancora per la qualità delle nostre Farfalle volate ad un passo dal sogno più grande sotto la guida straordinaria del tecnico Manuela Maccarani.

Dopo il bronzo storico della 17enne Raffaeli è così arrivata la seconda gioia mondiale con l'argento a squadre nella ritmica. La stessa Raffaeli tornerà in pedana domani, per provare a ripetersi, così come le Farfalle di nuovo in gara domenica per le finali di specialità.

