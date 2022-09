Sofia Raffaelli è una leggenda, quarta medaglia d’oro ai Mondiali e dedica speciale per le Marche Sofia Raffaelli ha conquistato la quarta medaglia d’oro, la quinta complessiva, ai Mondiali di ginnastica di Sofia strappando poi il pass per le Olimpiadi di Parigi.

A cura di Marco Beltrami

Non c'è tre senza quattro, e così Sofia Raffaelli ha chiuso in bellezza i Mondiali di ginnastica a Sofia in Bulgaria. La giovanissima atleta italiana, ha calato il poker di medaglie d'oro. Questa volta la "formica atomica" classe 2004 ha trionfato nell'All-Around individuale, portando a casa così anche la qualificazione per le Olimpiadi di Parigi. Una gioia immensa per la regina della ginnastica italiana, che ha vissuto ore speciali proprio per quanto accadeva nella sua terra, le Marche, colpita dalla violenta alluvione.

L'Italia dello sport dunque esalta e celebra la piccola grande Sofia che oggi ha ottenuto la sua quinta medaglia iridata.Nei giorni scorsi, la campionessa marchigiana che ha confermato quanto di buono aveva fatto vedere a livello giovanile, ha riscritto la storia della ginnastica italiana. Prima l’oro nel cerchio e poi quello nella palla: nessuno prima di allora aveva conquistato il metallo più prezioso in una competizione iridata. Non contenta, Sofia si è ripetuta poi nel nastro, ottenendo poi la medaglia di bronzo nelle clavette.