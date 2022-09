Sofia Raffaeli è inarrestabile: a 18 anni ha vinto tre medaglie d’oro ai Mondiali di Ginnastica Sofia Raffaeli 18enne di Chiaravalle ha vinto la terza medaglia d’oro ai Mondiali di ginnastica ritmica in Bulgaria. Dopo palla e cerchio è sempre lei la migliore con il nastro. E ha conqusitato pure un bronzo nelle clavette.

A cura di Alessio Morra

E sono 3! Sofia Raffaeli è davvero fenomenale. La ginnasta italiana ha vinto un'altra medaglia d'oro, la terza in due giorni ai Mondiali di Ginnastica Ritmica, e per non farsi mancare nulla la 18enne di Chiaravalle ha portato a casa anche una medaglia di bronzo.

Aveva già sbalordito con le prime due medaglie d'oro, ma adesso sulle ali dell'entusiasmo ne ha conquista un'altra al nastro, cerchio e palla, mentre ha vinto il bronzo alle clavette. Sofia è un altro grande patrimonio dello sport italiano e in particolare della Ginnastica che dopo anni complicati è ritorna su eccellenti livelli, è stato così pure ai Giochi Olimpici di Tokyo. A Sofia la diciottenne azzurra è salita sul gradino più alto del podio con il punteggio di 32.650, medaglia d'argento per la bulgara Stiliana Nikolova, mentre il bronzo è passato alla slovena Vedeneeva.

Terzo oro ai Mondiali per Sofia Raffaeli.

Terzo oro in questo Mondiale per la campionessa italiana, che ha vinto pure il bronzo alla clavette. In questa gara ha vinto l'oro la tedesca Darja Varfolomeev (33.550), seconda la bulgara Stiliana Nikolova (32.600) che ha vinto due argenti in un giorno, terza Sofia Raffaeli che ha terminato la sua prestazione con 31.850.

La ‘formica atomica' (questo è il suo soprannome) sta facendo incetta di medaglie in questi Mondiali, ma ne aveva vinte e di pesanti già agli Europei un paio di mesi fa. 18 anni, classe 2004, Sofia vive a Chiaravalle, dove è nata, ma si allena a Fabriano. Lo scorso luglio si è diplomata, ha fatto la maturità al Liceo di Scienze Umane. Ora proverà a vincere ancora una medaglia prima di prendersi una brevissima vacanza e inizierà l'Università.