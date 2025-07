Shock nel pugilato, l’allenatore di Yusif Aghakisiyev cerca di strangolare l’arbitro: scene terribili

Scandalo in Serbia, dove durante i campionati europeo juniores di boxe un arbitro è stato aggredito con ferocia dall'allenatore di un pugile (impegnato in quel momento sul ring), che ha cercato di strangolarlo: immagini terribili e tanta paura, visto che il coach, completamente fuori di sé, non mollava la presa.

L’inconsulta aggressione dell’allenatore azero all’arbitro durate i campionati europei giovanili di boxe

L'allenatore del pugile azero Yusif Agakishiyev aggredisce l'arbitro ai campionati europei juniores

L'assurdo incidente è avvenuto a Zlatibor in Serbia durante gli ‘Schoolboys and Schoolgirls European Boxing Championships', un evento di pugilato giovanile a cui partecipano ragazzi e ragazze di età compresa tra 13 e 14 anni, nato nel 2003 per i soli maschi e ampliato alle donne nel 2018. Sul ring stavano combattendo, nella finale della categoria fino a 75 chilogrammi, l'azero Yusif Agakishiyev e il serbo Viktor Majstorovic, quando a un certo punto l'arbitro, il macedone Stefan Tsubalevski, ha interrotto il match durante il secondo round.

Tsubalevski aveva visto un'irregolarità nell'azione dell'azero, che stava mettendo in difficoltà il suo avversario, e lo ha sanzionato con un richiamo ufficiale. Proprio mentre lo segnalava al tavolo, alle sue spalle ha fatto irruzione sul ring l'allenatore di Agakishiyev, che si è scagliato contro l'arbitro cogliendolo di sorpresa e mettendogli le mani al collo con furia cieca.

Il tentativo di strangolamento fortunatamente non è stato portato alle estreme conseguenze grazie all'intervento dei membri delle squadre che si sono fiondati sul ring per allontanare il coach azero dall'arbitro, operazione riuscita a fatica. Tutto è avvenuto sotto gli sguardi sconvolti dei ragazzi e della ragazze che assistevano al match.

Coach e pugile azeri squalificati, il serbo Viktor Majstorovic vince la medaglia d'oro

L'incontro è stato immediatamente interrotto e l'arbitro e la delegazione hanno deciso di squalificare sia il pugile che il suo allenatore. La medaglia d'oro è dunque andata al serbo Majstorovic, che certamente non voleva vincere in questo modo.