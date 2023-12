Shock nel mondo dell’atletica: Haider muore a 14 anni, sciacallaggio sulle cause della morte La giovane stella australiana aveva già stabilito ben 18 record nazionali e la notizia della scomparsa improvvisa è stata durissima. La famiglia ha chiesto e ottenuto il massimo rispetto della privacy per la tragedia ma per alcuni non è bastato.

Il giovanissimo atleta, Haider, morto all'età di 14 anni. Le cause non sono state rivelate.

Zulqarnain Haider era un atleta nel fiore degli anni, giovanissimo. È morto per cause ancora sconosciute all'età di 14 anni, il suo decesso ha provocato uno shock fortissimo nel mondo dell'atletica e dello sport australiano. Ma l'aspetto peggiore della vicenda, oltre allo strazio per un lutto del genere, è stata la campagna di sciacallaggio social a corredo dei messaggi di cordoglio e di dolore per la vicenda.

In molti, pur essendo totalmente all'oscuro delle reali cause del decesso (che non sono state sere note), hanno alimentato i sospetti sulla campagna vaccinale anti-Covid (ne dà notizia il Daily Mail). La famiglia ha chiesto e ottenuto il massimo rispetto della privacy per la tragedia e per il buon nome del ragazzo.

Keilor Little Athletics Club di Melbourne è la società nella quale Haider s'era imposto conquistando i primi, esaltanti risultati della sua carriera appena iniziata: aveva già stabilito ben 18 record nazionali e la notizia della sua scomparsa improvvisa è stata durissima. "Zulq, per chi lo conosceva, era un atleta dalle capacità straordinarie – si legge nella nota del club -. I risultati ottenuti nella sua brevissima vita d'atleta sono stati senza eguali. Alla sua famiglia va tutto il nostro affetto. Adesso, riposa in pace".

Il mondo dell'atletica e dello sport sconvolto dalla durissima notizia del giovane talento.

Il racconto dei dati statistici sulle gare svolte da Haider spiega perché s'era guadagnato la fama di stella dell'atletica. Basta dare un'occhiata alla cadenza degli eventi e dei successi raccolti nelle differenti discipline della categoria under 15: ha vinto nei 100 metri ai campionati australiani junior e nella sua ‘piccola' bacheca figurano anche titoli nei 200 e nei 400 metri, nei 200 metri a ostacoli.

"Zulqarnain – fa sapere il suo club che ne decanta il processo di crescita sportiva – era entrato nella top 10 dei ragazzi della nostra società. E questo non è una sorpresa considerando che ha battuto i record nella sezione degli under 11 nei 100 metri, nel salto in lungo e nei 200 metri due volte!".

Ma questo ha rappresentato solo l'inizio considerato che in pochissimo tempo ha bruciato le tappe mettendo in fila una sequenza entusiasmante di prestazioni e risultati, alcuni dati lo confermano: ha battuto il record sui 400 metri negli under 13; negli under 14 ha messo al collo l'oro, in gare statali e nazionali, nei 100, 200 e 400 metri e ha trascinato la squadra sul gradino più alto del podio nella 4x100m; ha impugnato l'oro nazionale nei 100 metri, il bronzo nei 400 e l'argento nella staffetta 4×100 negli under 15.