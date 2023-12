Shock in UFC, pugni sul lottatore già KO, l’arbitro guarda ma non interviene: “Una vera m*rda” Ciò che ha accaduto in UFC nella sfida tra Turner e Green sabato sera in occasione del Main Event di Austin, in Texas, ha scatenato furiose polemiche per il mancato intervento arbitrale. “Qualcuno potrebbe morire per queste cose” ha sbottato Dana White, presidente UFC. Poi Turner ha provato a chiudere la questione postando un video in cui si abbraccia con il suo avversario: “Solo rispetto tra noi”.

Il mondo dell'UFC è rimasto letteralmente sotto shock per quanto è accaduto sabato sera nel corso della Fight Night organizzata al Moody Center di Austin, in Texas durante l'incontro principale dell'evento, tra Jalin Turner e Bobby Green. Turner ha fatto suo il match per KO ma ciò che ha indignato il mondo delle arti marziali è stato il mancato intervento arbitrale di fronte alla grandinata di pungi al volto subiti da Green mentre era già a terra. Tra le più feroci critiche, quelle del presidente dell'UFC, Diana White.

Nel main event di Austin, sabato sera, il pubblico che ha gremito il palazzetto in ogni suo posto non è stato deluso perché ciò che ha visto sull'ottagono è stato a suo modo un evento unico. Tredici lunghissimi secondi di pugni in pieno volto sono volati sul viso di Bobby Green, steso a terra da un colpo alla mascella. Un crollo inesorabile che non ha fermato la furia di Turner in piena trance agonistica mentre si consumava un vero e proprio massacro sull'avversario completamente inerme. Sia dal vivo, sia sui monitor si era capito subito che il match doveva terminare immediatamente decretando il KO tecnico ma non è stato così: l'arbitro Kerry Hatley è rimasto a guardare, senza intervenire.

Un atteggiamento inqualificabile per un uomo esperto come Hatley che ha lasciato che Turner colpisse violentemente e ripetutamente Green e decidendo per lo stop solo in modo più che tardivo, che ha indignato il mondo dell'UFC e scatenato una valanga di polemiche, con il filmato che è diventato subito virale, ponendo ancora una volta l'indice dell'opinione pubblica su uno sport definito semplicemente violenza. Così, a condannare tra i primi quanto accaduto è stato lo stesso Dana White, leggenda delle arti marziali ed oggi presidente dell'UFC.

Lo stop più che tardivo dell'arbitro ha disgustato in primis proprio White che ha rilasciato una accesa conferenza stampa post evento nel momento in cui gli sono state poste domande proprio sull'operato di Hatley, uno tra gli arbitri più esperti dell'intero circuito. Il capo dell'UFC non ha usato mezzi termini confermando di aver assistito ad "una delle peggiori chiamate che ho mai visto in vita mia. Nella foga del momento, non se ne è accorto" è sbottato a White. "Dovresti fare a lui questa domanda, perché è potuto accadere? Sicuramente è stata una pessima interruzione. Qualcuno potrebbe morire per una merda del genere."

Parole durissime che hanno avuto un seguito con altre dichiarazioni da parte del mondo UFC come il messaggio lanciato da Sodiq Yussuff sui social, atleta nella categoria peso piuma: "È pazzesco. Non mi sono mai arrabbiato con un arbitro prima d'ora. Qualcuno potrebbe morire, una vera merda. WTF". Feroci critiche che però sono state lenite dallo stesso Turner che ha pubblicato l'abbraccio proprio con Green nel massimo del fair play che governa anche il mondo UFC: "Nient'altro che rispetto condiviso tra The Tarantula e Bobby Green dopo l'esito di #UFCAustin ! " ha scritto, mostrando anche le ottime condizioni del suo avversario malgrado i tantissimi colpi ricevuti.