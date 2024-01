Settebello in semifinale agli Europei di pallanuoto contro la Spagna: in palio un altro obiettivo top La vittoria dell’Italia sul Montenegro (14-8) qualifica gli Azzurri, che fanno un altro piccolo passo verso le Olimpiadi di Parigi 2024. Vincere il torneo continentale oppure perdere in finale contro l’Ungheria (già sicura di andare ai Giochi) è fondamentale. Ma il calendario riserva un’ultima opportunità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il Settebello di Campagna batte il Montenegro (14-8) e conquista la semifinale degli Europei di pallanuoto. Sfiderà la Spagna, avversario da sempre ostico, ma arrivare al big match per l'oro ha un valore duplice: non solo per il titolo in sé, che conserva grande prestigio, ma anche per mettere in tasca la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Vincere il torneo continentale in Croazia è una porta d'accesso privilegiata, altrimenti tutto sarà rimandato (e sarà anche l'ultima occasione) alla prossima edizione dei Mondiali di Doha (in Qatar), in programma dal 2 al 18 febbraio, nei quali saranno in palio 4 pass.

Equilibrio è stata la parola chiave del match con i balcanici almeno fino a quando a cambiare l'inerzia non è stato un break di Condemi: suo il merito di aver intercettato il pallone che ha messo Di Somma (autentico trascinatore con una tripletta) di mettere la palla in rete con una bordata pazzesca sul 7-4 alla fine del secondo quarto. Da lì in poi l'incontro sarà in controllo dell'Italia, lo testimonia anche un altro dato: il Montenegro non è mai riuscito a segnare in parità numerica e una reazione d'orgoglio nell'ultima frazione è stata spenta dal tremendo filotto piazzato da Velotto, Fondelli e Di Fulvio.

"Non abbiamo fatto solamente 14 gol – ha ammesso il ct Campagna ai microfoni di Rai Sport – abbiamo messo in acqua anche una grande difesa proprio nel secondo e terzo periodo". Quanto al match con gli iberici: "Giochiamo sempre per vincere, in questi anni ci sono stati anche sconfitte dolorose. Abbiamo giovani forti, dobbiamo affrontare la Spagna in maniera serena".

Otto le Nazionali qualificate dopo gli Europei: Francia, Ungheria, Grecia, Giappone, Stati Uniti, Sudafrica e Australia ai quai andrà ad aggiungersi anche la vincente della rassegna continentale. In lizza per partecipare ai Giochi ci sono ben 3 delle attuali 4 semifinaliste: Italia, Spagna e Croazia. Conquistare il titolo continentale oppure perdere in finale contro l’Ungheria è la scappatoia per prenotare il volo verso Parigi.

L'ultima chance, invece, è rappresentata dai Mondiali in Qatar dove a sfidarsi per 4 posti ancora liberi saranno 8 nazionali: Italia, Spagna, Croazia, Serbia, Cina, Kazakistan, Brasile, Montenegro, Romania. Cosa serve per accedere a Parigi 2024? Piazzarsi tra le prime 4 selezioni che ancora ambiscono alla qualificazione.