Sei Nazioni 2025, il calendario delle partite e quando gioca l'Italia di rugby Il Torneo Sei Nazioni 2025 di rugby inizierà con Scozia-Italia. Gli Azzurri giocheranno tre partite in casa, tra febbraio e marzo, tutte allo Stadio Olimpico di Roma. Diretta TV anche in chiaro sulla Rai.

A cura di Alessio Morra

La 131ª edizione del Torneo Sei Nazioni di rugby si disputa dal 31 gennaio al 15 marzo. L'Italia vuole confermarsi sui livelli della scorsa annata, nella quale gli azzurri hanno ottenuto due vittorie e un pareggio in cinque partite. L'Italia farà il suo esordio contro la Scozia e disputerà cinque dei tre incontri a Roma, dove allo Stadio Olimpico sfiderà Galles, Francia e Irlanda, campione in carica.

Il calendario delle partite del Sei Nazioni di rugby: le date

Il Sei Nazioni prende il via per l'Italia con la sfida alla Scozia, si giocherà al Murrayfield di Edimburgo. Poi all'Olimpico arriveranno sempre nel mese di febbraio prima il Galles e poi la Francia. Quella con l'Inghilterra sarà la seconda e ultima trasferta, prima della chiusura con l'Irlanda sabato 15 marzo.

1ª giornata: 31 gennaio, 1 febbraio

2ª giornata: 8-9 febbraio

3ª giornata: 22-23 febbraio

4ª giornata: 8-9 marzo

5ª giornata: 15 marzo

Quando gioca l’Italia al Sei Nazioni di Rugby: il calendario delle partite

L'Italia di Gonzalo Quenada vuole ripetersi e possibilmente fare pure meglio. Si parte l'1 febbraio contro la Scozia, a Edimburgo. Sempre alle 15:15, sempre di sabato, l'8 febbraio, però, all'Olimpico si gioca Italia-Galles. Due settimane più tardi e cioè il 23 febbraio a Roma si presenta la Francia, in campo alle 16. Inghilterra-Italia nel tempio di Twickhenham è in programma domenica 9 marzo, ore 17. Si chiude con Italia-Galles, a Roma, match per ora programmato alle 15 di sabato 15 marzo.

1ª giornata: Scozia-Italia, 1 febbraio

2ª giornata: Italia-Galles, 8 febbraio

3ª giornata: Italia-Francia, 23 febbraio

4ª giornata: Inghilterra-Italia, 9 marzo

5ª giornata: Italia-Irlanda, 15 marzo

Dove vedere il Sei Nazioni in TV e streaming

Il Sei Nazioni 2025 anche quest'anno si potrà seguire in chiaro. La Rai ha acquistato i diritti TV e manderà in onda su Rai 2 tutti e cinque gli incontri dell'Italia. Sky invece detiene i diritti integrali dell'evento. Ciò significa che gli abbonati potranno seguire ogni singolo incontro della manifestazione. Streaming gratuito su raiplay.it, per abbonati con Sky Go e NOW.