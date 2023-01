Scommette un milione e 300mila euro per vincerne 10mila: era impossibile perdere, ci è riuscito Uno sciagurato scommettitore ha piazzato una scommessa live ad una quota ridicola: la cifra messa in gioco è stata mostruosa, a fronte di una potenziale vincita minima. Pensava che fosse impossibile perdere e già contava i soldi: ha beccato una rimonta storica.

A cura di Paolo Fiorenza

"Come faccio a perdere, è impossibile. Ora mi gioco anche le mutande": questo deve aver pensato lo scommettitore che sabato sera stava assistendo in diretta al match di football americano tra Jacksonville Jaguars e San Diego Chargers. Una gara importantissima, visto che era una dei quattro ‘wild card games', match secchi ad eliminazione diretta che qualificavano altrettante squadre per i quarti di finale dei playoff NFL che si avviano verso il Super Bowl del 12 febbraio.

Una fase del match tra Jaguars e Chargers

Al TIAA Bank Field di Jacksonville in Florida, i 70mila spettatori che gremivano l'impianto erano sotto shock poco prima dell'intervallo: i Jaguars padroni di casa perdevano 27-0 ed i Chargers parevano già qualificati alla sfida successiva contro i Kansas City Chiefs. È stato in quel momento che una persona ha pensato bene che era il momento di speculare su un evento già arrivato, come si dice nel gergo degli scommettitori: ai suoi occhi non c'era alcuna possibilità di rimonta da parte di Trevor Lawrence e compagni, alla luce anche del disastroso primo tempo del quarterback di Jacksonville (4 intercetti sanguinosi per lui), e allora ha deciso di giocarsi una cifra mostruosa a fronte di una quota ovviamente ridicola e di una vincita minima.

Il giocatore ha scommesso live, ovvero a partita in corso, sul successo dei Chargers. Ci ha messo sopra ben un milione e 400mila dollari (1,3 milioni in euro), per vincere 11mila dollari (10mila euro). Facendo due conti, dunque, la quota propostagli e da lui accettata era di 1,008: avrebbe vinto 8 euro ogni 1000 giocati. Era una vincita davvero risibile in rapporto alla somma pazzesca messa in gioco e la sorte ha deciso che la follia dello scommettitore andava punita nella maniera più dolorosa possibile: non solo è arrivata una rimonta storica da parte di Jacksonville (è la terza più ampia nei playoff NFL dopo un -32 e un -28 ribaltati), ma si è conclusa proprio all'ultimo secondo utile.

Trevor Lawrence ha vinto dunque la prima partita dei playoff della sua carriera lanciando 4 touchdown (il primo con soli 24 secondi rimasti da giocare nel primo tempo) dopo i 4 intercetti, il resto lo ha fatto l'allenatore dei Jaguars Doug Peterson con alcune chiamate decisive. Si è arrivati sul 30-28 ancora per i Chargers quando il tempo stava per scadere alla fine dell'ultimo quarto: c'era solo la possibilità per un ultimo field goal (un calcio da 3 punti) per i padroni di casa. Il kicker Riley Patterson lo ha realizzato e ha mandato all'inferno in un colpo solo San Diego e lo sciagurato scommettitore che ci aveva puntato. Se non è la peggior scommessa di tutti i tempi, ci va parecchio vicino. Peraltro se qualcuno ha un milione di dollari da scommettere, molto probabilmente non è la fine del mondo per lui…